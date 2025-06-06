Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24

Культовые машины из 2000-х: стоит ли покупать сейчас

2:38
Авто

Toyota Camry XV40, Honda CR-V III и Lexus RX второго поколения — эти машины считают эталоном надёжности. И многие до сих пор охотятся за ними на вторичке. Но так ли они хороши спустя 12-15 лет? Или это просто красиво упакованные проблемы?

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda CR-V

Toyota Camry XV40

Мечта таксиста и бизнесмена 2010-х

Camry 40 — абсолютная икона. Простор, комфорт, классический автомат. Самая народная — версия 2.4 на 167 л. с. Но беда в том, что ей уже 12+, и под капотом нередко скрыт масложорящий 2AZ-FE. Пробеги — под 300 тыс. км, а состояние — лотерея.

Минусы:

  • Масложор с перспективой на капремонт

  • Найти "живую" почти нереально

  • Кузова под уставшей шпаклёвкой

  • Цены до 1,2 млн — за авто с неясным будущим

Альтернатива: Nissan Teana — не столь культовая, зато свежее, комфортнее и нередко в лучшем состоянии.

Honda CR-V III

Тот самый "джип", который берут для семьи

Комфортный кроссовер с просторным салоном, без лишней электроники и на надёжном автомате. Расход — 12 л в городе, можно и на рыбалку съездить. Но возраст берёт своё: пробеги к 2025 году — 300+ тыс. км, и это по "честному".

Что не так:

  • Износ кулачков распредвала на моторах 2.4

  • Дорогой ремонт или проблемы с ГИБДД при замене

  • Подгнившие места крепления подвески — опасно!

  • Варианты с нормальной историей — редкость

Альтернатива: SsangYong New Actyon, Nissan Murano или свежие корейцы — дешевле в ремонте, меньше пробеги.

Lexus RX 300/330/350

Премиум, в который не хочется лезть с гаечным ключом

RX второго поколения когда-то был почти идеалом: комфорт, надёжность, мягкость. Но теперь 3.5-литровые моторы GR — это цепь, течи, фазовращатели и "капиталка" на 300 тыс. руб. А ещё - усталый автомат, а иногда и гниль на арках.

Слабые места:

  • Проблемные моторы после 200 тыс. км

  • Дорогой ремонт коробки

  • Ржавеющие кузова

  • Запчасти дорогие, хорошие машины редки

Альтернатива: Nissan Murano в хорошем оснащении — свежее, комфортное и менее затратное по ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Происшествия
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025 Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Последние материалы
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24
Волшебство на грядке: как ухаживать за горохом в июне для настоящего овощного чуда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.