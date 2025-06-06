Культовые машины из 2000-х: стоит ли покупать сейчас

Toyota Camry XV40, Honda CR-V III и Lexus RX второго поколения — эти машины считают эталоном надёжности. И многие до сих пор охотятся за ними на вторичке. Но так ли они хороши спустя 12-15 лет? Или это просто красиво упакованные проблемы?
Мечта таксиста и бизнесмена 2010-х
Camry 40 — абсолютная икона. Простор, комфорт, классический автомат. Самая народная — версия 2.4 на 167 л. с. Но беда в том, что ей уже 12+, и под капотом нередко скрыт масложорящий 2AZ-FE. Пробеги — под 300 тыс. км, а состояние — лотерея.
Минусы:
Масложор с перспективой на капремонт
Найти "живую" почти нереально
Кузова под уставшей шпаклёвкой
Цены до 1,2 млн — за авто с неясным будущим
Альтернатива: Nissan Teana — не столь культовая, зато свежее, комфортнее и нередко в лучшем состоянии.
Тот самый "джип", который берут для семьи
Комфортный кроссовер с просторным салоном, без лишней электроники и на надёжном автомате. Расход — 12 л в городе, можно и на рыбалку съездить. Но возраст берёт своё: пробеги к 2025 году — 300+ тыс. км, и это по "честному".
Что не так:
Износ кулачков распредвала на моторах 2.4
Дорогой ремонт или проблемы с ГИБДД при замене
Подгнившие места крепления подвески — опасно!
Варианты с нормальной историей — редкость
Альтернатива: SsangYong New Actyon, Nissan Murano или свежие корейцы — дешевле в ремонте, меньше пробеги.
Премиум, в который не хочется лезть с гаечным ключом
RX второго поколения когда-то был почти идеалом: комфорт, надёжность, мягкость. Но теперь 3.5-литровые моторы GR — это цепь, течи, фазовращатели и "капиталка" на 300 тыс. руб. А ещё - усталый автомат, а иногда и гниль на арках.
Слабые места:
Проблемные моторы после 200 тыс. км
Дорогой ремонт коробки
Ржавеющие кузова
Запчасти дорогие, хорошие машины редки
Альтернатива: Nissan Murano в хорошем оснащении — свежее, комфортное и менее затратное по ремонту.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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