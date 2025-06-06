Культовые машины из 2000-х: стоит ли покупать сейчас

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Toyota Camry XV40, Honda CR-V III и Lexus RX второго поколения — эти машины считают эталоном надёжности. И многие до сих пор охотятся за ними на вторичке. Но так ли они хороши спустя 12-15 лет? Или это просто красиво упакованные проблемы?

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda CR-V

Toyota Camry XV40

Мечта таксиста и бизнесмена 2010-х

Camry 40 — абсолютная икона. Простор, комфорт, классический автомат. Самая народная — версия 2.4 на 167 л. с. Но беда в том, что ей уже 12+, и под капотом нередко скрыт масложорящий 2AZ-FE. Пробеги — под 300 тыс. км, а состояние — лотерея.

Минусы:

Масложор с перспективой на капремонт

Найти "живую" почти нереально

Кузова под уставшей шпаклёвкой

Цены до 1,2 млн — за авто с неясным будущим

Альтернатива: Nissan Teana — не столь культовая, зато свежее, комфортнее и нередко в лучшем состоянии.

Honda CR-V III

Тот самый "джип", который берут для семьи

Комфортный кроссовер с просторным салоном, без лишней электроники и на надёжном автомате. Расход — 12 л в городе, можно и на рыбалку съездить. Но возраст берёт своё: пробеги к 2025 году — 300+ тыс. км, и это по "честному".

Что не так:

Износ кулачков распредвала на моторах 2.4

Дорогой ремонт или проблемы с ГИБДД при замене

Подгнившие места крепления подвески — опасно!

Варианты с нормальной историей — редкость

Альтернатива: SsangYong New Actyon, Nissan Murano или свежие корейцы — дешевле в ремонте, меньше пробеги.

Lexus RX 300/330/350

Премиум, в который не хочется лезть с гаечным ключом

RX второго поколения когда-то был почти идеалом: комфорт, надёжность, мягкость. Но теперь 3.5-литровые моторы GR — это цепь, течи, фазовращатели и "капиталка" на 300 тыс. руб. А ещё - усталый автомат, а иногда и гниль на арках.

Слабые места:

Проблемные моторы после 200 тыс. км

Дорогой ремонт коробки

Ржавеющие кузова

Запчасти дорогие, хорошие машины редки

Альтернатива: Nissan Murano в хорошем оснащении — свежее, комфортное и менее затратное по ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

