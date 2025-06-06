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Машины-долгожители: ездят годами и не требуют капремонта

3:40
Авто

Есть автомобили, которые становятся почти членами семьи. Их не хотят продавать ни за какие деньги: они просты в обслуживании, редко ломаются и съедают минимум топлива. Мы собрали именно такие машины — проверенные временем, надёжные и по-настоящему любимые владельцами.

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

1. Daewoo Nexia

"Ксюша" — машина-легенда. Простая, дешёвая, легко чинится в гараже и проходит по 400 тыс. км без капремонта. Главное — следить за ремнём ГРМ. Расход — 8-9 л/100 км. Идеальна для тех, кто любит механику и не хочет вкладываться в сложный сервис.

2. Лада Калина (1 поколение)

Вышла в 2004-м и удивила: электроусилитель руля, кондиционер, подушки безопасности и даже версии с мотором от Приоры. Простая в ремонте, легко тюнингуется, расход — около 7,5 л/100 км.

3. Chevrolet Aveo (T250)

Стильный седан с оцинкованным кузовом и достойным оснащением. Оптимальный мотор — 1.4 или 1.5. Слабое место — версия 1.2 на механике. Расход: от 5,5 до 6,8 л. Автомат тут только в плюс.

4. Hyundai Accent

Надёжный и доступный седан, который не ржавеет даже спустя годы. Прост в ремонте, живёт до 250 тыс. км, а экономичность — 7 л/100 км. Комплектаций много: от "голых” до почти люкса с автоматом.

5. Suzuki Grand Vitara

Компактный внедорожник с полным приводом. Хорош и на бездорожье, и в городе. Расход — около 9 л/100 км, автомат надёжный, а вот механика может подкинуть сюрпризы. Цены — от 650 тыс.

6. Mitsubishi Pajero (III и IV)

Мощный рамный внедорожник, живущий до 300 тыс. км. Надёжен, но прожорлив — около 11 л/100 км. Стоит от 900 тыс. (третье поколение), четвёртое — от 1,5 млн.

7. Toyota Land Cruiser 100

Символ японской надёжности. Проходит по 500 тыс. км без особых проблем. Бензин ест 16,5 л, дизель — 11,1 л. Цены от 1,3 млн, но даже с пробегом "крузак” не сдаётся.

8. Volkswagen Polo Sedan

Создан специально для России. Автомат надёжен, как и мотор 1.6 MPI. Расход — 6,4-7 л. Цены — от 600 тыс., топ-версии с турбомотором — от 1 млн.

9. Toyota Camry XV40

Бизнес-седан, который до сих пор не теряет актуальности. Комфорт, ресурс до 450 тыс. км, хорошее оснащение и расход около 10 л/100 км. Хорошие машины — от 900 тыс.

Почему не продают

Эти авто объединяет одно: за них не стыдно, даже спустя 15 лет. Они надёжные, понятные, и каждый из них уже стал больше, чем просто транспорт. Настоящие трудяги — и любимцы на годы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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