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Горит лампочка топлива? Вы рискуете больше, чем думаете

2:18
Авто

Каждый день вы садитесь за руль с уверенностью, что всё под контролем. Но есть повадки, которые работают как медленные мины: незаметно подрывают детали и ведут к дорогому ремонту. И даже опытные водители грешат ими.

Автомобиль
Фото: Designed by FreepiK by фрипик, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

1. Почти пустой бак — билет к поломке

Если вы привыкли ездить на горящей лампочке топлива — беда не за горами. Бензин охлаждает насос. Когда его мало, тот перегревается и умирает раньше срока. А замена — не из дешёвых.

2. Левая нога на сцеплении — путь к замене подшипника

Оставлять ногу на педали — привычка из автошколы. Но даже лёгкое нажатие заставляет выжимной подшипник работать без передышки. В итоге — перегрев, пробуксовка и ремонт коробки.

3. Газ в пол — а двигатель ещё спит

Пробуксовка и высокие обороты на непрогретом моторе — прямая дорога к задирам в цилиндрах и износу трансмиссии. Дайте двигателю минуту на утро, он скажет вам спасибо ресурсом.

4. Парковка без ручника — удар по коробке

Ставите автомат на "P" без ручника? Всё давление ложится на маленькую защёлку в коробке. На уклоне она может не выдержать. Механика тоже страдает — вплоть до сбоя фаз ГРМ. Лечится дорого.

5. Назад — вперёд! — без остановки

Сменили направление движения без полной остановки? Вы только что ударили по шестерням трансмиссии. Вариаторы, автоматы и даже механика не прощают такого обращения. Толчки, износ, дорогое ТО — бонусом.

6. Прыжки через бордюры

Заезд на бордюр "по-быстрому" или ямы на скорости — удар не только по подвеске, но и по трансмиссии. Вариатор может начать буксовать, обычная коробка — гудеть. А колёса получат "грыжу" или погнутый диск.

7. Спуск на тормозах — перегрев без шансов

Катаетесь с горы, висите на тормозе? Диски перегреваются, колодки теряют хватку, педаль — отзывчивость. Поможет торможение двигателем и прерывистое нажатие на тормоз.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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