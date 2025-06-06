Лекарства-предатели: алкотестер покажет пьяного, даже если вы трезвы

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Вы приняли сироп от кашля, за рулём вас останавливает инспектор — и через пару минут трубка показывает промилле. Шок? Нет, вполне реальность. Некоторые препараты могут сработать не хуже алкоголя или наркотиков — и вызвать серьёзные последствия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Спирт в аптечке

Настойки пустырника, валерьянки, сиропы от кашля и даже мятные капли — всё это содержит этанол. Алкотестер может уловить пары алкоголя, особенно если превысить дозировку или у вас замедленный метаболизм. Слово "спирт" в составе? Лучше отложите такое лекарство до возвращения домой.

"Тяжёлая артиллерия"

Транквилизаторы, нейролептики, антидепрессанты, снотворные, наркотические обезболивающие — список пугающий. Они замедляют реакции, могут вызвать заторможенность и спутанность сознания. Даже некоторые антибиотики и противовирусные вызывают побочки вроде галлюцинаций. С ними за руль — строго нельзя.

"Корвалол" — не такой добрый

Обычный "Корвалол", "Валокордин", "Андипал" — это барбитураты. Они вызывают эйфорию и сонливость. После них можно не заметить красный свет — слишком уж всё плавно и медленно в голове.

Кодеин — враг под маской

"Пенталгин", "Солпадеин", "Терафлю", "Нурофен плюс" — всё это может содержать кодеин. Он снимает боль, но на дороге делает вас вялым и неадекватным. Часто кодеин прячут под химическими названиями — без лупы и фармобразования не разобраться.

Аллергия мешает сосредоточиться

Антигистаминные препараты вроде "Супрастина" вызывают сонливость и ощущение ватной головы. Даже более современные — "Кларитин", "Зодак" — иногда действуют не мягко. Лучше пересидеть дома.

Таблетка от живота — и привет инспектор

Противодиарейные и противорвотные вроде "Лоперамида" или "Метоклопрамида" влияют на нервную систему. Могут вызвать спутанность, расширенные зрачки и подозрения на наркотическое опьянение.

Ловушки: тест покажет наркотики

Некоторые препараты дают ложноположительный результат на тесте:

"Амиксин" — амфетамины;

"Новокаин" — спирт;

"Левомицетин" — задерживает выведение алкоголя;

"Нимесулид" — продлевает эффект от спиртного.

После посещения врача — особенно стоматолога — лучше пересесть в такси.

Что делать

Проверьте инструкцию. Если видите слова "этанол", "барбитураты", "кодеин" — лучше не рисковать. Проконсультируйтесь с врачом и не садитесь за руль сразу после приёма сомнительных лекарств. Безопасность — важнее.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

