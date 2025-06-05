Одна справка, два визита, три проблемы: что не так с медкомиссией у водителей

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Получение и обновление водительских прав нередко сопровождается путаницей с медицинской справкой. Особенно это касается водителей категорий "С" и выше. Один из читателей издания "За рулём" рассказал, как столкнулся с требованием заново пройти врачей, хотя у него на руках была действующая справка. Так что же говорит закон — и кто действительно должен проходить дополнительные обследования?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain водительское удостоверение

Что случилось

Читатель с правами категорий "А", "В" и "С" получил медсправку ещё несколько лет назад, но не стал менять удостоверение, так как срок действия прав был продлён на три года. Когда он всё-таки пришёл в ГАИ для замены, ему заявили: пройди врачей заново. Причина — старая справка недействительна. Вдобавок появилось новое требование: обязательная ЭЭГ.

Что говорит ГАИ

На вопросы читателей отвечает генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, глава ГИБДД России. Он поясняет: получение водительского удостоверения (в том числе замена по истечению срока) обязательно требует наличия актуального медицинского заключения.

Согласно приказу Минздрава № 1092н от 24 ноября 2021 года, срок действия медсправки составляет один год.

Это означает, что даже если справка визуально "без срока", по закону она действует всего 12 месяцев. И если за это время права не были заменены — нужно проходить комиссию заново.

Кому сложнее всего

Некоторые категории водителей обязаны проходить дополнительные обследования. В частности, электроэнцефалография (ЭЭГ) теперь обязательна для водителей категорий:

"C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb"

И подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E"

Это касается и кандидатов в водители, и тех, кто просто продлевает права. Такие меры связаны с повышенными требованиями к здоровью водителей большегрузов, автобусов и общественного транспорта.

Никакого произвола. Всё строго по закону. Медсправка действует один год, и если вы не успели обновить права за это время — придётся проходить комиссию заново. А если у вас категория "С" и выше — будьте готовы к ЭЭГ.

Уточнения

Военно-врачебная экспертиза в Российской Федерации (ВВЭ) — медицинская экспертиза (медицинское освидетельствование), граждан в военное и мирное время при постановке на воинский учёт в Российской Федерации, поступающих в военные учебные заведения, и граждан, пребывающих в запасе в Вооружённых силах Российской Федерации и других силовых государственных ведомствах.

