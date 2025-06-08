Раньше его боялись как змею в бардачке: почему теперь вариатору не страшны ни грязь, ни газ в пол

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2:01
Авто

Вариаторы давно перестали быть экзотикой на рынке автомобилей. Однако среди водителей до сих пор живут мифы о том, что CVT — это "слабо", "ненадёжно" и "только для асфальта". Автомеханик в беседе с журналистами развеял несколько самых живучих заблуждений — и рассказал, почему современные вариаторы уже не те, что раньше.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Миф 1: вариатор — это ремень, который легко рвётся

Часто путают ремень в вариаторе с обычным ремешком генератора, который действительно изнашивается. Но в CVT используется металлический ремень, сравнимый по прочности с цепью. Он рассчитан на постоянные нагрузки и не является слабым звеном конструкции.

Миф 2: CVT не для бездорожья

Это утверждение справедливо только для первых поколений. Сейчас в японских вариаторах первая передача выполнена как механическая с гидротрансформатором. Это значит, что при старте или пробуксовке работает надёжная "механика", а не нежная электроника. Такие трансмиссии выдерживают грунт, песок и уклоны — всё, что раньше пугало владельцев.

Миф 3: перегрев — всегда конец

Современные CVT оборудованы продвинутыми системами охлаждения, которые следят за температурой масла. И даже если температура достигает критической точки, система сама отключает вариатор, чтобы предотвратить поломку. Это защита, а не слабость.

Миф 4: "вариатор не для активной езды"

Раньше — да. Сегодня — нет. Современные японские CVT справляются с динамичным стилем вождения не хуже классических "автоматов". Всё зависит от правильного обслуживания, своевременной замены масла и адекватного отношения к технике.

Вариаторы эволюционировали. Те, кто продолжает избегать их из-за устаревших стереотипов, рискуют упустить надёжную, экономичную и мягкую в управлении трансмиссию.

Уточнения

Вариа́тор  — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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