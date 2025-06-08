Три звонка и капитальный ремонт: чего ждать от китайского мотора после 100 000 км

3:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Надёжность китайских моторов — тема, вызывающая горячие споры. Одни уверены, что Geely и Chery уже ничем не уступают западным брендам. Другие — боятся задира и повышенного расхода масла. Разобраться в мифах и реальности помог автоэксперт Александр Коротков. В центре внимания — популярные силовые агрегаты с реальным пробегом более 100 000 км.

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Geely Tugella и Monjaro: турбомотор, который "ест масло"

Наиболее противоречивый — двигатель JLH-4G20TDB, устанавливаемый на Geely Tugella и Monjaro. При всех технических плюсах — турбонаддув, непосредственный впрыск, солидная отдача — мотор получил печальную репутацию "масложора". Причина — нагар на впускных клапанах, усугубляемый заправкой 92-м бензином вместо рекомендованного АИ-95.

"На пробегах до 120 000 км часто фиксируются задиры и повышенный расход масла", — говорит Коротков.

К тому же, интервал замены масла в 10 000 км, рекомендованный производителем, слишком велик для российских условий. Итог — поздняя реакция и дорогостоящий ремонт. Перед покупкой таких авто эксперт советует диагностику эндоскопом.

Coolray и Preface: надёжнее, чем думают

Более позитивно специалист отзывается о двигателе BHE15-EFZ, установленном на Geely Coolray и Preface с 2023 года. Вопреки распространённому мнению, это четырёхцилиндровый мотор, а не трёхцилиндровый. Он получил усиленный блок цилиндров, но проблема с нагаром всё ещё актуальна — просто возникает позже при бережной эксплуатации и нормальном топливе.

Лидер по выносливости — Chery SQRE4T15C

Лучше всего себя показал мотор Chery SQRE4T15C (147 л. с.) с чугунным блоком и распределённым впрыском. Этот двигатель устанавливается на множество моделей Chery и показывает уверенный ресурс:

"Расход масла — в пределах нормы, 0,5-0,7 л на 10 000 км, без существенных проблем даже после 100 000 км пробега", — отмечает Коротков.

Основной уязвимостью таких машин становится коробка-робот, а не двигатель.

Всё решает обслуживание

Большинство проблем — следствие не самих конструктивных просчётов, а плохого обслуживания и заблуждений автовладельцев. Китайцы дорабатывают моторы от поколения к поколению, и их ресурс уже конкурирует с западными аналогами. Но покупать китайское авто без проверки — риск.

Эксперт настоятельно советует:

Проверять историю ТО;

Использовать эндоскоп для оценки цилиндров;

Требовать развернутый отчёт по авто.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение. Наиболее распространённым типом автомобильного двигателя является поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Этот двигатель может быть карбюраторным или инжекторным.

Питаться может различным автомобильным топливом: бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной или сжатый природный газ.



