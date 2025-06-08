Без кнопки — никак: зачем в России собираются ограничить сенсорное управление в машинах

Похоже, эра тотальных сенсорных экранов в автомобилях может подойти к концу — по крайней мере, в России. В Общественной палате РФ прозвучало предложение вернуть в машины обязательный минимум физических кнопок для управления важными функциями. Причина — безопасность.
На круглом столе, организованном Общественной палатой, зампред Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак обратил внимание: современные машины всё больше напоминают смартфоны.
"ПДД запрещают водителю пользоваться телефоном за рулём — это отвлекает. А мультимедийный экран в машине ничем не отличается: это тот же гаджет", — подчеркнул Коробчак.
Эксперт отметил, что управление функциями автомобиля через сенсорные дисплеи требует большего отвлечения от дороги, чем обычные кнопки, и это может быть даже опаснее, чем разговор по телефону за рулём.
Коробчак предложил определить список функций, которые в обязательном порядке должны дублироваться физическими кнопками. Это может касаться управления светом, климат-контролем, аварийной сигнализацией и другими критически важными системами.
Речь идёт не о полном отказе от современных интерфейсов, а о дополнительной страховке для водителя в условиях стресса, плохой видимости или экстренной ситуации. Также планируется направить рекомендации соответствующим ведомствам, чтобы эта идея была проработана на законодательном уровне.
Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
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