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Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае

2:23
Авто

На рынке подержанных машин — горячий сезон. Некоторые автомобили уходят буквально за пару дней, оставляя после себя только длинную цепочку несостоявшихся покупателей. По данным сервиса "Авто.ру Бизнес", в мае 2025 года именно такие машины стали настоящими "хитами продаж".

Hyundai Solaris
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Solaris

Hyundai Solaris — лидер гонки

Самым желанным автомобилем на вторичном рынке стал Hyundai Solaris 2021 года. За скромный пробег в 65 тысяч километров и ценник в 1,15 миллиона рублей эта машина собрала рекордные 86 звонков всего за три дня. Модель вновь подтверждает свою репутацию доступного и надёжного городского седана.

Второе место — кроссовер Hyundai Tucson

На второй позиции рейтинга оказался Hyundai Tucson 2018 года. При пробеге 78 тысяч километров и цене 1,8 миллиона рублей объявление собрало 35 звонков за тот же период. Надёжный, вместительный, с высоким дорожным просветом — неудивительно, что спрос на него столь высок.

Третья строчка — Kia Soul

Завершает тройку лидеров Kia Soul 2019 года. Пробег — 120,6 тысяч километров, цена — та же, что у Solaris, 1,15 миллиона рублей. Владелец получил 32 звонка всего за трое суток. Яркий и нестандартный дизайн этой модели до сих пор находит отклик у покупателей.

Что общего у самых востребованных машин

Анализ проводился среди объявлений от частных лиц, и только по тем авто, которым не более семи лет, с пробегом до 150 000 км и максимум тремя владельцами. Также проверялись истории ДТП — не более одного случая и не более одной калькуляции ремонта.

Кроме тройки лидеров, быстро продавались автомобили марок Hyundai, Kia, Lada, Nissan, Toyota, Volkswagen, Skoda, Mazda, Mitsubishi, Datsun и Renault - машины этих брендов, как правило, исчезали из объявлений за неделю или даже быстрее.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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