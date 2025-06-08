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Жарит не только солнце, но и двигатель: поломки, которые поджидают вас на трассе

2:10
Авто

Когда столбик термометра стремится вверх, страдают не только люди, но и машины. Летняя жара способна вывести из строя сразу несколько ключевых систем автомобиля — от кондиционера до тормозов. Чтобы не застрять на обочине с перегретым мотором или "проваленной" педалью тормоза, стоит заранее подготовить машину к высоким температурам.

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Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нива

Кондиционер: охлаждение или ловушка

Летом исправный кондиционер — не роскошь, а необходимость. Салон раскаляется за считанные минуты, и без эффективной системы охлаждения поездка превращается в мучение. Если весной проблемы с кондиционером не были заметны, то в жару они обостряются. Проверьте уровень фреона, выполните заправку и дезинфекцию системы. Не забудьте о замене воздушного и салонного фильтров — грязный фильтр снижает эффективность охлаждения и портит воздух в салоне.

Система охлаждения двигателя: перегрев — не миф

Основной удар в жару принимает двигатель. Радиаторы, патрубки, термостат и вентиляторы работают на пределе. Старый антифриз, засоры или мелкие утечки — всё это может привести к перегреву, особенно в пробках. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, осмотрите радиатор, и если подошёл срок — замените антифриз. Российский климат с его температурными скачками ускоряет потерю свойств охлаждающих жидкостей.

Тормоза: не подведите на жаре

Летом тормозная система также перегревается. Диски и колодки испытывают дополнительную нагрузку, особенно в горах или в плотном городском трафике. Изношенные элементы могут привести к потере эффективности торможения. Также стоит обратить внимание на тормозную жидкость — она впитывает влагу, и при перегреве может закипеть, что опасно. Если жидкость старая или уровень низкий — замена обязательна.

Жара проверяет автомобиль на прочность. Подготовка к сезону — залог того, что машина не подведёт в самый неподходящий момент.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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