Двигатель не двигается, а проблемы уже бегут: что убивает мотор, пока вы просто ждёте

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Кажется, что стоять в пробке — это отдых для двигателя. На деле всё наоборот: в этот момент силовой агрегат переживает один из самых тяжёлых режимов эксплуатации. И последствия могут быть очень дорогими.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Сажа, нагар и неполное сгорание

Когда вы медленно тянетесь в плотном потоке, двигатель постоянно переходит из режима торможения в разгон. Топливо сгорает не полностью, образуя нагар и сажу. Эти твёрдые частицы оседают на клапанах, свечах, в камере сгорания, форсунках и других элементах мотора, действуя как наждачная бумага. Чем дольше вы стоите в пробках — тем больше абразива внутри двигателя.

В заторах снижается уровень кислорода в воздухе — выхлопные газы от других машин мешают нормальному горению топлива. Это усиливает загрязнение и провоцирует рост углеродистых отложений, которые постепенно забивают масляные каналы, турбину и систему рециркуляции (EGR). Если вовремя не принять меры, двигатель начнёт задыхаться.

Масло теряет свои свойства ещё до срока замены

Работа на холостом ходу — это не «лёгкий режим». Из-за высокой температуры и постоянного загрязнения масло окисляется и разрушается. Даже если оно на вид чистое, оно уже может не выполнять свои защитные функции. В результате — ускоренный износ деталей и повышенный риск серьёзных поломок.

Катализатор страдает первым

Каталитический нейтрализатор начинает эффективно работать только при температуре выше 350 °C. В пробке он часто не прогревается до нужного уровня. Сажа забивает его, растёт давление выхлопных газов. Если это не остановить, керамические соты могут разрушиться, и их осколки попадут в цилиндры. Итог — повреждение цилиндропоршневой группы.

Охлаждение под угрозой

Летом в пробках температура под капотом может резко расти, особенно если система охлаждения загрязнена или радиатор забит. В таких условиях масло теряет свои свойства ещё быстрее, а двигатель перегревается.

Как защитить двигатель

Проходите ТО строго по графику.

Используйте только качественные моторные масла с высокой термостойкостью и хорошей стойкостью к окислению.

Отдавайте предпочтение составам с противоизносными присадками — особенно если пробки для вас обычное дело.

Уточнения

Автомоби́льная про́бка — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.



