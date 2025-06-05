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ТОП-5 советских самосвалов: крутил баранку — строил страну

3:04
Авто

ТОП-5 советских самосвалов: крутил кузов — крутил страну. Если советские бортовые грузовики были рабочими руками страны, то самосвалы — её мускулы.

Самосвал Камаз-65115
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей ААВ., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самосвал Камаз-65115

Именно они возили землю, руду, бетон и уголь — на стройках века, в шахтах, в карьерах. Это были машины, которых боялись колодки тормозов и обожал прораб.

1. ЗИЛ-ММЗ-555 (1962–1993)

Класс: городской самосвал.

Фишка: базировался на легендарном ЗИЛ-130, имел короткую базу и характерный "горбатый" кузов.

Зачем нужен: идеален для стройплощадок, городских дорог, вывозил мусор, песок, асфальт.

Факт: при полной загрузке часто "клевал носом", но это не мешало ему трудиться десятилетиями.

2. МАЗ-503 (1965–1977)

Класс: карьерный/промышленный.

Фишка: огромный объём кузова, мощный дизель, пневмо-гидравлика.

Зачем нужен: карьерные работы, перевозка руды и земли на дальние расстояния.

Факт: считался "настоящим самосвалом", который мог всё, но требовал уважения к коробке и тормозам.

3. КрАЗ-256Б (1965–1994)

Класс: тяжёлый самосвал.

Фишка: легендарная трёхосная компоновка, валил по бездорожью и поднимал до 13 тонн.

Зачем нужен: трудился в армии, на БАМе, в Сибири и в Афганистане.

Факт: при разгрузке с бугра мог «вставать на дыбы» — зрелище не для слабонервных.

4. БелАЗ-540 (1967–1985)

Класс: суперкарьерный самосвал.

Фишка: не дорога — а направление. Первый в мире самосвал грузоподъёмностью 27 тонн с гидроподъёмом кузова.

Зачем нужен: исключительно для открытых разработок, карьеров, гигантских стройплощадок.

Факт: водители БелАЗов — особая каста. В кабину надо было подниматься по лестнице.

5. КамАЗ-5511 (1977–1990-е)

Класс: универсальный.

Фишка: самосвал нового поколения, надёжный, мощный, с хорошей проходимостью.

Зачем нужен: основной самосвал 80–90-х. Возил асфальт, щебень, песок и мечты.

Факт: часто использовался и на гражданке, и в армии, и в ЧС. Настоящий универсал.

Советские самосвалы были громкими, ломкими, прожорливыми — но неубиваемыми. Они не боялись перегруза и вечно подтекающей гидравлики. Их не жалели — и они платили тем же: ехали, сыпали, жили.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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