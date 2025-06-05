ТОП-5 советских самосвалов: крутил баранку — строил страну

ТОП-5 советских самосвалов: крутил кузов — крутил страну. Если советские бортовые грузовики были рабочими руками страны, то самосвалы — её мускулы.
Именно они возили землю, руду, бетон и уголь — на стройках века, в шахтах, в карьерах. Это были машины, которых боялись колодки тормозов и обожал прораб.
1. ЗИЛ-ММЗ-555 (1962–1993)
Класс: городской самосвал.
Фишка: базировался на легендарном ЗИЛ-130, имел короткую базу и характерный "горбатый" кузов.
Зачем нужен: идеален для стройплощадок, городских дорог, вывозил мусор, песок, асфальт.
Факт: при полной загрузке часто "клевал носом", но это не мешало ему трудиться десятилетиями.
2. МАЗ-503 (1965–1977)
Класс: карьерный/промышленный.
Фишка: огромный объём кузова, мощный дизель, пневмо-гидравлика.
Зачем нужен: карьерные работы, перевозка руды и земли на дальние расстояния.
Факт: считался "настоящим самосвалом", который мог всё, но требовал уважения к коробке и тормозам.
3. КрАЗ-256Б (1965–1994)
Класс: тяжёлый самосвал.
Фишка: легендарная трёхосная компоновка, валил по бездорожью и поднимал до 13 тонн.
Зачем нужен: трудился в армии, на БАМе, в Сибири и в Афганистане.
Факт: при разгрузке с бугра мог «вставать на дыбы» — зрелище не для слабонервных.
4. БелАЗ-540 (1967–1985)
Класс: суперкарьерный самосвал.
Фишка: не дорога — а направление. Первый в мире самосвал грузоподъёмностью 27 тонн с гидроподъёмом кузова.
Зачем нужен: исключительно для открытых разработок, карьеров, гигантских стройплощадок.
Факт: водители БелАЗов — особая каста. В кабину надо было подниматься по лестнице.
5. КамАЗ-5511 (1977–1990-е)
Класс: универсальный.
Фишка: самосвал нового поколения, надёжный, мощный, с хорошей проходимостью.
Зачем нужен: основной самосвал 80–90-х. Возил асфальт, щебень, песок и мечты.
Факт: часто использовался и на гражданке, и в армии, и в ЧС. Настоящий универсал.
Советские самосвалы были громкими, ломкими, прожорливыми — но неубиваемыми. Они не боялись перегруза и вечно подтекающей гидравлики. Их не жалели — и они платили тем же: ехали, сыпали, жили.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.