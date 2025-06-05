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Машины, в которых пахло Советским Союзом: топ-5 любимцев водителей СССР

2:58
Авто

Автомобиль в СССР был не просто средством передвижения. Это был символ достатка, мечта, которая могла сбыться спустя годы ожидания в очереди.

ГАЗ-24 Ситидрайв на СРВ салон
Фото: commons.wikimedia.org by ATI1999, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ-24 Ситидрайв на СРВ салон

Эти машины пахли дерматином, гаражом, бензином АИ-76 и, конечно, самой эпохой. Сегодня они вызывают ностальгию и уважение, хотя по меркам 2020-х кажутся архаичными. Давайте вспомним пятёрку главных авто-любимцев советских водителей.

1. "Волга" ГАЗ-24 — машина статусных людей

Эта красавица была заветной мечтой любого советского инженера, профессора или генерала. Простому смертному "Волга" не светила — разве что на свадьбу в аренду. Просторный салон, массивная решётка радиатора и идеальная машина "под такси". Её считали символом успеха — не в валюте, а в уважении и связях.

2. "Жигули" ВАЗ-2101 — народный любимец

"Копейка" стала первой легковушкой, массово доступной гражданам. Надёжная, простая в ремонте, "Жигули" были автомобилем на все случаи жизни. Это был семейный транспорт, дачный шаттл, рабочая лошадка и даже участник ралли. Её шум и треск стал музыкой дворов и гаражей.

3. "Москвич-412" — упрямый труженик

Немного капризный, с характером, но при этом удивительно стойкий. "Москвич" был машиной "тех, кто не прогнулся". На нём ездили учёные, учителя, военные в отставке — все, кто ценил советскую практичность. Его гремящий двигатель знали по звуку на квартал вперёд.

4. ЗАЗ-968 "Запорожец" — легенда с характером

Да, его прозвали "чемоданом" и "ушастым", над ним шутили, но именно "Запорожец" был первым авто для тысяч советских семей. Маленький, шумный, но свой. Им гордились, его берегли, на нём учились водить. Он казался смешным — но был доступным. Настоящий автомобиль для "народа".

5. УАЗ-469 — внедорожник, которого боялась сама природа

Это не просто автомобиль — это танк в кузове джипа. Его покупали сельсоветы, пограничники, лесники. Он не знал дороги — он её создавал. Жесткий, утилитарный, он и сегодня жив в глубинке, потому что ломается редко, а чинится пассатижами и молитвой.

Эпоха на колёсах

Советские автомобили пахли кожзаменителем, слесаркой и терпением. У них не было мультимедиа, АБС и электростеклоподъёмников. Но была душа, история и уважение. Для миллионов это были первые шаги к свободе — пусть и на скорости 80 км/ч.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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