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Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили

2:06
Авто

Ещё несколько лет назад дизель ассоциировался с фурами, тракторами и зимними проблемами с запуском двигателя.

Дизель
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Дизель

Но всё меняется: продажи дизельных автомобилей в России заметно выросли, особенно среди тех, кто много ездит или живёт за пределами крупных городов. В чём секрет дизельного "ренессанса" — разберемся ниже.

1. Экономичность на длинной дистанции

Дизельные авто традиционно расходуют меньше топлива, особенно на трассе. Для тех, кто проезжает 20–30 тысяч км в год, это ощутимая экономия — особенно на фоне скачущих цен на бензин.

2. Мощность и тяга для бездорожья

На бездорожье дизель работает на ура: высокий крутящий момент позволяет уверенно вытягивать авто из грязи, снега и подъёмов. Именно поэтому внедорожники, пикапы и коммерческий транспорт часто идут с дизелем.

3. Надёжность и ресурс

Современные дизельные моторы — это не только про "работягу", но и про выносливость. Многие владельцы отмечают: при хорошем обслуживании дизель живёт дольше бензинового аналога.

4. Китайцы подлили масла в огонь

Новые китайские бренды (например, JAC, GWM, Chery) активно выводят на рынок дизельные версии своих кроссоверов и пикапов. Они дешевле японцев и корейцев, но дают ту же тягу и экономичность.

5. Меньше доверия к электромобилям

В условиях нестабильной инфраструктуры и высоких цен на электромобили, дизель стал своего рода "золотой серединой" — не бензин, не электрика, но и не зависимость от розеток.

Мода на дизель — не каприз, а ответ на реальности российских дорог, климата и кошельков. И если раньше дизель считался уделом только дальнобойщиков, сегодня его выбирают и таксисты, и дачники, и городские прагматики. Возможно, дизель — это не шаг назад, а просто шаг в сторону здравого смысла.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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