КрАЗы на экспорт: за что советские тягачи ценили в Африке и на Ближнем Востоке

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Советские тяжёлые грузовики КрАЗ, несмотря на угловатую внешность и спартанский комфорт, пользовались устойчивым спросом за пределами СССР — особенно в странах Африки и арабского мира.

Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ КрАЗ-255Б1

Причин тому было несколько.

Прежде всего, КрАЗы отличались выносливостью и неприхотливостью. Эти тягачи не боялись песка, жары, плохих дорог и отсутствия техобслуживания. Для регионов, где асфальт — редкость, а климат — испытание для любой техники, такие качества были особенно важны.

Кроме того, советская внешняя политика активно продвигала продукцию отечественного автопрома в страны с дружественными режимами. Часто машины шли в рамках экономического или военного сотрудничества — не всегда за деньги, но почти всегда в обмен на лояльность.

В странах Ближнего Востока КрАЗы часто использовались в армии — как платформы для ракетных установок, радиолокационных систем или перевозки техники. В Африке они нередко трудились в строительстве, перевозке грузов, а иногда даже в сельском хозяйстве.

Да, по меркам "капиталистического автопрома" они были грубоваты и архаичны. Но их простота, ремонтопригодность и способность ехать "по принципу: завёл — поехал" делали их по-настоящему незаменимыми в условиях, где ломаются даже именитые бренды.

Сегодня эти машины — уже раритет, но в некоторых странах они до сих пор продолжают трудиться, напоминая о времени, когда "Кременчугский тяжеловес" был символом советской инженерной практичности.