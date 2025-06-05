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ТОП-5 самых сумасшедших машин всех времён

1:59
Авто

Бывает, когда инженеры мирового автопрома совсем отпускают тормоза и начинают творить настоящие чудеса безумия.

Gumpert Apollo S (2010)
Фото: commons.wikimedia.org by YHSJKSLALDJH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Gumpert Apollo S (2010)

Вот топ-5 самых сумасшедших машин всех времён, когда инженеры сказали: "Почему бы и нет?".

1. The Liberator XKE (США, 1970-е)

Этот зверь — настоящий монстр из бензина и стали: кастомный Jaguar E-Type с V8 от Chevrolet. Внешне — классика, а внутри — хаос! Самодельный зверь, который сводит с ума всех любителей нестандартных решений.

2. Peel P50 (Великобритания, 1962)

Самый маленький серийный автомобиль в мире. Пятьдесят сантиметров в ширину, один пассажир, одна дверь, и он умещается на ладони! Смешно? Конечно! Но по улицам ездил вполне себе всерьёз.

3. Gumpert Apollo (Германия, 2005)

Гиперкар, который выглядит как смесь самолёта и боевого робота. Мотор ревёт, аэродинамика убойная, но внешне будто сошёл с обложки комикса о будущем. Для вождения нужна выдержка и шлем — не меньше.

4. Morgan 3 Wheeler (Великобритания, современность)

Три колеса и открытый мотор спереди — машина, которая будто сбежала из стимпанковского романа. Она не просто сумасшедшая, она шикарно-ретро-сумасшедшая!

5. Bond Bug (Великобритания, 1970)

Этот ярко-оранжевый трицикл с кузовом из стекловолокна — просто мечта хиппи и любителей неординарных форм. Кто сказал, что машина должна быть серьезной? Bond Bug — доказательство обратного.

Эти машины — живое доказательство, что иногда в автопроме побеждает не разум, а фантазия на максималках. Хотел бы прокатиться на такой штуке? Или боишься, что тебя попросту унесёт ветром?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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