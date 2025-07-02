Каждый пятый литр бензина бесплатно: не позволяй себе платить больше - секрет экономии на скорости раскрыт

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Представьте: каждый пятый литр бензина в вашем баке — бесплатный. Это не фантастика, а физика, доступная любому водителю. Секрет — в скорости.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тахометр

Почему 90 км/ч выгоднее 110 км/ч

Разница между 110 км/ч и 90 км/ч — это не 20 минут времени, а 2-3 литра топлива на 100 км. На скорости 110 км/ч двигатель тратит на 30% больше энергии на борьбу с воздухом.

Для легковых авто золотая середина — 80-90 км/ч (2000-2500 об/мин). Здесь мотор работает в зоне максимального крутящего момента и минимального расхода.

Проверьте сами: зафиксируйте мгновенный расход на ровной трассе.

При 80 км/ч: ~5-6 л/100 км

При 110 км/ч: цифра подскочит на 25-30%.

Правила экономии

Круиз-контроль — ваш друг. Система исключает рывки, экономя 10-15% топлива. Нет системы? Плавно разгоняйтесь и сбрасывайте газ перед подъёмами. Давление в шинах — раз в 2 недели. Спущенные колёса (+0,5 л/100 км). Держите 2.2-2.5 атм (зимой +0.2 атм). Развал-схождение — не игнорируйте. Кривые углы съедают 5-7% бензина. Кондиционер или окна: до 60 км/ч: открывайте окна, от 90 км/ч: включайте кондиционер. Открытые стёкла создают турбулентность (+5% расхода). Лючок бензобака — проверьте. Плохая герметизация = испарение бензина. Техобслуживание. Лишний груз:

50 кг в багажнике = +1-2% топлива.

Багажник на крыше = +10-20% даже на 90 км/ч.

Для кроссоверов — особое правило

Высокая посадка — больше сопротивление воздуха. Иногда даже 90 км/ч для них невыгодны. Экспериментируйте с бортовым компьютером.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

