Секрет хорошей поездки не в музыке и подушке: что забывают проверить все перед долгой дорогой

Автопутешествия — это свобода, отсутствие назойливых попутчиков, возможность взять с собой хоть весь дом и увидеть места, куда не ходит другой транспорт. Но вся ответственность — на водителе. Планируйте поездку тщательно, чтобы избежать неприятностей. Вот самые частые ошибки, грозящие испортить отпуск.
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Дорога
Пренебречь техобслуживанием
Многие откладывают ТО на потом или вовсе игнорируют. Но базовый осмотр перед дальней дорогой — залог спокойствия и безопасности.
Тормоза — прежде всего! Проверьте систему.
Жидкости: замените масло и техжидкости, если давно не меняли. Возьмите запас масла с собой. Найти нужную марку в пути может быть сложно.
Шины и управляемость: сделайте сход-развал.
Чек-лист в помощь: ранее мы публиковали подробный гайд по подготовке авто к дальнему пути.
Скудный набор в машине
Будьте готовы к непредвиденному:
Аптечка — must have: в дороге аптека не всегда под рукой. Мы уже писали про минимальный и расширенный состав + правила первой помощи.
Инструменты: запаска (проверьте давление!), домкрат, баллонник, набор ключей/отверток, предохранители, знак аварийной остановки, насос, жилет, буксировочный трос.
Документы: паспорт ТС, права, полис ОСАГО, паспорта пассажиров — проверьте перед выездом.
Энергия: зарядки для гаджетов, Power Bank.
Деньги: наличные (разным номиналом) + карты. Особенно актуально в глубинке.
Набор выживания (на всякий случай): пустая канистра + воронка/шланг, термоодеяло (или плед), спиртовые таблетки, маленькая горелка, таблетки для воды, термопакеты для рук/ног, запас питьевой воды. Занимает мало места, может спасти.
Маршрут
Спонтанность хороша, но план — надежнее, особенно в глубинке.
Изучите карту.
Наметьте АЗС, места ночлега, достопримечательности, кафе.
Расставьте приоритеты, если времени мало.
Проложите разные пути туда и обратно, чтобы увидеть больше.
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Заправка на последних парах
Планируйте заправки. Отмечайте АЗС на карте, особенно на длинных перегонах.
Уточните, работают ли станции.
Читайте отзывы о качестве топлива. Не рискуйте на несетевых АЗС с плохой репутацией. Это грозит поломкой и срывом поездки.
Не ждите резерва. Заправляйтесь заранее. Возьмите небольшую канистру.
Ночные гонки
Манит отсутствием пробок? Но это рискованно! Главный враг — сон за рулем.
Выспитесь перед выездом.
Остановитесь и вздремните 20-30 мин. Умойтесь, выпейте кофе.
Следите за температурой: прохлада бодрит, тепло усыпляет.