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Он был идеальным пока вы не долили пару капель: привычки, из-за которых АКБ уходит в вечный сон

3:33
Авто

Автомобильный аккумулятор — гораздо более сложная и уязвимая штука, чем кажется. Это единственное устройство в машине, работающее за счет химических реакций внутри. Из-за этого даже неопытный автолюбитель легко может "убить" совершенно исправную батарею.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Давайте разберем 10 самых распространенных способов быстро угробить рабочий аккумулятор:

Глубокие разряды

Серьезная утечка тока в бортовой сети или попытки завестись "до последнего", когда стартер сажает батарею в ноль, фатальны. Если напряжение на клеммах упадет ниже 10.8 В, это грозит переплюсовкой (сменой полярности) одной из "банок". В разряженном аккумуляторе также резко ускоряется сульфатация пластин — главный враг АКБ.

Заряд слишком большим током

Для батареи 60 А/ч норма — 3-6 А, а не 10-12! Слишком сильный ток вызывает сильный нагрев свинцовых пластин и электролита. Такое "кипячение" деформирует пластины и приводит к осыпанию их активной массы.

Постоянный недозаряд

Если генератор не выдает нужное напряжение (обычно 13.8-14.5 В), батарея хронически недополучает заряд. Снижается плотность электролита, и сульфатация пластин идет полным ходом. Результат — преждевременная смерть АКБ.

Систематический перезаряд

Обратная проблема: генератор "перекачивает" (напряжение выше 14.7-15 В). Это вызывает постоянное кипение электролита. Вода испаряется, уровень падает, пластины оголяются. Активная масса осыпается, электролит мутнеет. Аккумулятор отправляется на утилизацию.

Загрязнение электролита

При обслуживании (доливке воды) важно следить, чтобы в открытые банки не попала грязь, пыль или любые посторонние вещества. Такие примеси могут безнадежно испортить батарею.

Перегрев

Если температура электролита внутри АКБ поднимается выше +35°C (например, от нагретого двигателя в жару или из-за перезаряда), свинцовые пластины изнашиваются быстрее и могут коробиться.

Сильное охлаждение разряженной батареи

В полностью разряженном аккумуляторе электролит по плотности близок к воде. При морозе от -7°C и ниже он замерзает. Лед расширяется и может физически разорвать корпус банки или повредить пластины.

Короткое замыкание клемм

Случайно замкнув клеммы металлическим предметом (ключом, гаечным ключом), вы мгновенно создаете огромную нагрузку. Инструмент нагреется докрасна, а аккумулятор может выйти из строя мгновенно или получить необратимые повреждения.

Долив электролита вместо воды

Запомните раз и навсегда: в аккумулятор доливают только дистиллированную воду. Никакого электролита и тем более обычной воды. Долив электролита нарушает химический баланс, вызывает коррозию пластин и их быстрое разрушение.

Ненадежное крепление под капотом

Если батарея болтается, вибрация и удары при езде могут повредить корпус или внутренние пластины. Треснувший корпус ведет к утечке электролита — такой АКБ не спасти.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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