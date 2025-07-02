Оплата ремонта с риском: хитрые схемы, которые обирают водителей на несколько тысяч

Во многих городах участились случаи мошенничества в автосервисах. Клиенты СТО теряют деньги из-за хитрых схем, где преступники притворяются сотрудниками мастерских. Они используют утечки данных, знание деталей ремонта и ваше доверие. Разберемся, как это работает и как защититься.
Утечка данных: мошенники получают доступ к базе клиентов автосервиса. В ней — ваше имя, телефон, модель авто и дата визита.
Разведка: звонят в сервис, представляясь вами, и выведывают детали ремонта: "Какие работы планируются? Сколько стоит деталь?".
Атака: вам звонят "от имени СТО" с убедительным предлогом.
Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.