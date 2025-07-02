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Оплата ремонта с риском: хитрые схемы, которые обирают водителей на несколько тысяч

1:39
Авто

Во многих городах участились случаи мошенничества в автосервисах. Клиенты СТО теряют деньги из-за хитрых схем, где преступники притворяются сотрудниками мастерских. Они используют утечки данных, знание деталей ремонта и ваше доверие. Разберемся, как это работает и как защититься.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Как обманывают

  1. Утечка данных: мошенники получают доступ к базе клиентов автосервиса. В ней — ваше имя, телефон, модель авто и дата визита.

  2. Разведка: звонят в сервис, представляясь вами, и выведывают детали ремонта: "Какие работы планируются? Сколько стоит деталь?".

  3. Атака: вам звонят "от имени СТО" с убедительным предлогом.

Почему это работает

  • Мошенники знают детали вашего заказа — это вызывает доверие.
  • Давят на время: "Если не оплатите в течение часа, деталь уйдет".
  • Мы привыкли переводить деньги онлайн, не перепроверяя.

Как защититься

  1. Платите только официально — через кассу сервиса, сайт или приложение. Никаких переводов "на карту мастера.
  2. Требуйте документы — счет с реквизитами юрлица и чек до оплаты.
  3. Перезванивайте в сервис — если просят деньги по телефону, уточните по официальному номеру: "Это вы звонили?".
  4. Не оставляйте лишних данных — избегайте сомнительных онлайн-форм и чатов.

Если вас обманули

  • Срочно в банк — отмените перевод, если успели.
  • В полицию — с номером телефона мошенника и реквизитами карты.
  • Предупредите сервис — помогите им заблокировать утечку.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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