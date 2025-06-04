1000 двигателей исчезли с завода Kia в Индии — и только сейчас стало понятно как

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Скандал на индийском автопроме: два бывших сотрудника Kia India оказались в центре масштабного расследования. По данным полиции, они якобы сотрудничали с торговцами металлоломом, чтобы на протяжении нескольких лет вывозить с завода… двигатели. И не один-два — а целых 1008 штук, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Кража не на миллион, а на миллионы

Стоимость похищенного, по оценке следователей, составляет не менее 2,3 миллиона долларов. Однако полиция уверена: реальный ущерб может быть значительно выше — ведь ущерб от таких преступлений не ограничивается только ценой железа.

Последствия — далеко за пределами склада

В официальном заявлении подчеркивается, что серия краж оказала "широкомасштабное влияние на промышленную деятельность, доверие заинтересованных сторон и безопасность рабочих мест". Кроме того, инцидент выявил признаки существования организованных преступных сетей, действующих в разных штатах Индии.

Работали не быстро, а — методично

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на материалы полицейского расследования, двигатели не исчезли за один день. Их вывозили постепенно, на протяжении нескольких лет. Такой подход позволял преступникам долго оставаться незамеченными.

Сейчас следствие проверяет, были ли у подозреваемых сообщники на предприятии и за его пределами, и как им удалось обходить систему безопасности крупного автопроизводителя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

