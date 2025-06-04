Автомобиль от государства: кто теперь может взять новую машину с льготами

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Медики, педагоги, военные, инвалиды и родители с двумя детьми теперь могут приобрести машину на особых условиях. Государство запустило программу льготного автокредитования для граждан из этих категорий. Главное — иметь водительские права и внести хотя бы 10% от стоимости машины.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Какие машины попадают под программу

Субсидии распространяются не на все автомобили — важно учитывать ограничения по происхождению и цене. Речь идёт исключительно о машинах отечественного производства.

"Купить можно только новый отечественный автомобиль ценой до 2 миллионов рублей", — уточняет руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.

Среди доступных моделей:

Lada: Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus

ВИС: коммерческие версии на базе Lada

УАЗ: Profi, Patriot, Hunter, 2206, Pickup

ГАЗ: легковые автомобили

Москвич 3, а также электромобили: Москвич 3е, Amberauto A5, Evolute (i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-SPACE, i-JET, i-VAN), Voyah (Free, Dream)

Кому это доступно

Программа ориентирована на тех, кто делает важную работу для общества или находится в уязвимом положении:

врачи, учителя

военнослужащие

инвалиды

родители с двумя детьми

близкие родственники из перечисленных категорий

Что нужно для участия

Всего два обязательных условия:

Наличие водительских прав Первоначальный взнос — от 10% стоимости машины

Если вы подходите под критерии — это реальный шанс сэкономить и сесть за руль нового автомобиля без переплат, сообщает aif.ru.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

