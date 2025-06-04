Автомобиль от государства: кто теперь может взять новую машину с льготами

Медики, педагоги, военные, инвалиды и родители с двумя детьми теперь могут приобрести машину на особых условиях. Государство запустило программу льготного автокредитования для граждан из этих категорий. Главное — иметь водительские права и внести хотя бы 10% от стоимости машины.
Субсидии распространяются не на все автомобили — важно учитывать ограничения по происхождению и цене. Речь идёт исключительно о машинах отечественного производства.
"Купить можно только новый отечественный автомобиль ценой до 2 миллионов рублей", — уточняет руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.
Среди доступных моделей:
Lada: Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus
ВИС: коммерческие версии на базе Lada
УАЗ: Profi, Patriot, Hunter, 2206, Pickup
ГАЗ: легковые автомобили
Москвич 3, а также электромобили: Москвич 3е, Amberauto A5, Evolute (i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-SPACE, i-JET, i-VAN), Voyah (Free, Dream)
Программа ориентирована на тех, кто делает важную работу для общества или находится в уязвимом положении:
врачи, учителя
военнослужащие
инвалиды
родители с двумя детьми
близкие родственники из перечисленных категорий
Всего два обязательных условия:
Наличие водительских прав
Первоначальный взнос — от 10% стоимости машины
Если вы подходите под критерии — это реальный шанс сэкономить и сесть за руль нового автомобиля без переплат, сообщает aif.ru.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.