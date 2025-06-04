Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн

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Время, когда чехи правили миром мотоциклов, похоже, навсегда кануло в прошлое. И всё же новые модели от культовой марки Jawa (а также их китайские аналоги) невероятно интересны и сегодня.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая девушка на мотоцикле

Возрождение легенды в новом свете

Всё началось невинно и без особой помпы: несколько лет назад на рынке появился Jawa 300 CL — современная модель в духе классического дизайна 60-х. Она сразу же покорила сердца всех, кто любит винтажные формы и ностальгический дух. Но для чехов символом навсегда останется Jawa 350 — культовый мотоцикл с неповторимым стилем. И это только начало.

Чешская Jawa: от Праги до Индии

Интересно, что Jawa 300 CL — это не финал истории. В прошлом году индийский производитель выпустил более спортивную версию Jawa 350 Bobber. Хотя многие критики не спешат признавать её достоинства, ведь модель не "родная" чешская, а собрана в Индии. Но давайте будем честными: а ваш "американский" iPhone действительно сделан в США? К тому же именно Индия всегда была тесно связана с Jawa — десятки лет эти мотоциклы там не просто продавались, а буквально покоряли рынок.

Китайский взгляд на ретро

Неожиданно даже Китай — страна, которая сегодня считается флагманом в мире электромобилей, гаджетов и караоке — также возвращается к ретродизайну. Китайский гигант CFMoto недавно представил 500SR VOOM — первый "янгтаймер" компании. В разработке дизайна участвовало итальянское ателье Modena 40. Итог? Мотоцикл получил отличные отзывы: он стильный, звучит неожиданно приятно и удивляет хорошей управляемостью.

Мощность и стиль — идеальное сочетание

Под "капотом" этого красавца скрыт рядный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 500 куб. см, который выдаёт 80 л. с. Его максимальный крутящий момент (49 Нм при 10 000 об/мин) — это не рекорд, но вполне достаточно для неспешной поездки по живописным местам. И хотя приоритетом здесь остаётся стиль, а не производительность, за эти деньги вы получаете настоящую классику с современными акцентами.

Ретро-байки с современными опциями

Если вам хочется всё и сразу, всегда есть вариант вроде BMW R12 — настоящий привет из 60-70-х годов. Его "боксер" выдаёт 109 л. с., а стиль поражает воображение. Но и цена у BMW соответствующая — более полумиллиона крон (и это без дополнительных опций). CFMoto, в свою очередь, стоит примерно треть этой суммы (около 180 000 крон), хотя в Чехии его пока не продают.

Классика против новинок: что выбрать?

Оба мотоцикла удивляют не только дизайном, но и практичными функциями: двойные фары, USB-зарядка, светодиодная подсветка, скрытая в обтекателе, а задняя часть приподнята для дерзкого вида. Вот так современное китайское производство неожиданно сочетается с чешской классикой — Jawa 350 Bobber и CFMoto 500SR VOOM — оба ориентированы на ретро-любителей с ограниченным бюджетом. И у каждого из нас возникает вопрос: а вы что выберете — "нашу" Jawa или китайскую новинку?

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

