Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы

Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн

3:37
Авто

Время, когда чехи правили миром мотоциклов, похоже, навсегда кануло в прошлое. И всё же новые модели от культовой марки Jawa (а также их китайские аналоги) невероятно интересны и сегодня.

Красивая девушка на мотоцикле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка на мотоцикле

Возрождение легенды в новом свете

Всё началось невинно и без особой помпы: несколько лет назад на рынке появился Jawa 300 CL — современная модель в духе классического дизайна 60-х. Она сразу же покорила сердца всех, кто любит винтажные формы и ностальгический дух. Но для чехов символом навсегда останется Jawa 350 — культовый мотоцикл с неповторимым стилем. И это только начало.

Чешская Jawa: от Праги до Индии

Интересно, что Jawa 300 CL — это не финал истории. В прошлом году индийский производитель выпустил более спортивную версию Jawa 350 Bobber. Хотя многие критики не спешат признавать её достоинства, ведь модель не "родная" чешская, а собрана в Индии. Но давайте будем честными: а ваш "американский" iPhone действительно сделан в США? К тому же именно Индия всегда была тесно связана с Jawa — десятки лет эти мотоциклы там не просто продавались, а буквально покоряли рынок.

Китайский взгляд на ретро

Неожиданно даже Китай — страна, которая сегодня считается флагманом в мире электромобилей, гаджетов и караоке — также возвращается к ретродизайну. Китайский гигант CFMoto недавно представил 500SR VOOM — первый "янгтаймер" компании. В разработке дизайна участвовало итальянское ателье Modena 40. Итог? Мотоцикл получил отличные отзывы: он стильный, звучит неожиданно приятно и удивляет хорошей управляемостью.

Мощность и стиль — идеальное сочетание

Под "капотом" этого красавца скрыт рядный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 500 куб. см, который выдаёт 80 л. с. Его максимальный крутящий момент (49 Нм при 10 000 об/мин) — это не рекорд, но вполне достаточно для неспешной поездки по живописным местам. И хотя приоритетом здесь остаётся стиль, а не производительность, за эти деньги вы получаете настоящую классику с современными акцентами.

Ретро-байки с современными опциями

Если вам хочется всё и сразу, всегда есть вариант вроде BMW R12 — настоящий привет из 60-70-х годов. Его "боксер" выдаёт 109 л. с., а стиль поражает воображение. Но и цена у BMW соответствующая — более полумиллиона крон (и это без дополнительных опций). CFMoto, в свою очередь, стоит примерно треть этой суммы (около 180 000 крон), хотя в Чехии его пока не продают.

Классика против новинок: что выбрать?

Оба мотоцикла удивляют не только дизайном, но и практичными функциями: двойные фары, USB-зарядка, светодиодная подсветка, скрытая в обтекателе, а задняя часть приподнята для дерзкого вида. Вот так современное китайское производство неожиданно сочетается с чешской классикой — Jawa 350 Bobber и CFMoto 500SR VOOM — оба ориентированы на ретро-любителей с ограниченным бюджетом. И у каждого из нас возникает вопрос: а вы что выберете — "нашу" Jawa или китайскую новинку?

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее

Жара будет невыносимой, но есть способ спастись без кондиционеров. Эта система охлаждает дом тише, мягче и экономнее — за счёт потолка.

Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Последние материалы
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы
Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.