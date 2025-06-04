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Сел аккумулятор? Проверенные способы завести машину без чужой помощи

1:46
Авто

Ничто не раздражает так сильно, как поворот ключа в замке зажигания — и тишина в ответ. Когда аккумулятор садится, а поблизости нет другого автомобиля для "прикуривания", кажется, выхода нет. Но он есть. Более того, есть несколько надёжных способов завести машину без посторонней помощи. Эта ситуация знакома многим, особенно когда машина стоит долго или в суровых климатических условиях. Главное — понять, как работает аккумулятор и какие инструменты могут помочь.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Зачем нужен аккумулятор и как он работает

Автомобильный аккумулятор хранит постоянный ток и даёт энергию для запуска двигателя. Когда он разряжается, мотор просто не заводится. Но перед тем как звонить в мастерскую, стоит попробовать доступные и недорогие решения.

Внешний пусковой аккумулятор — надёжный помощник

Один из лучших вариантов — портативный пусковой аккумулятор. Он напоминает внешний аккумулятор для телефона, но создан для запуска двигателя. В нём достаточно заряда, чтобы оживить автомобиль без помощи кабелей и соседских машин. Всё, что нужно, — подключить устройство, соблюдая правильную полярность, и нажать кнопку пуска. Буквально через несколько секунд двигатель должен заработать.

Зарядное устройство — вариант для терпеливых

Если времени больше, а машина стоит дома или рядом с розеткой, поможет классическое зарядное устройство. Оно подключается к обычной розетке и медленно восстанавливает заряд аккумулятора. Главное — следовать инструкции производителя. Как только батарея получит достаточно энергии, можно пробовать заводить машину.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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