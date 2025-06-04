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Каблук и Зубило. Самые смешные прозвища советских машин

2:13
Авто

Если советские автомобили и были просты по конструкции, то народная фантазия по части прозвищ — была неистощима!

VAZ-2108
Фото: commons.wikimedia.org by Егор Журавлёв from Smarde, Latvia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
VAZ-2108

Каждая модель обзаводилась собственным прозвищем, гораздо ярче и смешнее официального названия. Давайте посмотрим, какими милыми и ироничными именами наделяли народ свои верные "железные кони".

"Копейка" — ВАЗ-2101. Изначально назывался "единичкой", но со временем получил более простое прозвище.

"Шаха" — ВАЗ-2106. Прозвище произошло от карточного жаргона, где так называли шестерку треф.

"ХБМ" (Хочу быть Мерседесом) — ВАЗ-2107. Название связано с увеличенной хромированной радиаторной решеткой, напоминающей Mercedes-Benz.

"Зубило" — ВАЗ-2108. Получил прозвище из-за характерного клиновидного силуэта и рубленых форм.

"Каблук" — ИЖ-2715. Название связано с формой кузова, напоминающей сапог или каблук.

"Баржа" — ГАЗ-24 "Волга". Прозвище получил из-за внушительных размеров (более 4,7 м в длину).

"Ушастый" — ЗАЗ-968. Назван так из-за воздухозаборников в задних крыльях, напоминающих уши.

"Горбатый" — ЗАЗ-965. Первая модель Запорожского автозавода получила прозвище из-за специфического силуэта.

"Козлик" — УАЗ-469. За жесткий ход и склонность к "козлению” на неровностях дорог. Также назывался "бобиком”.

"Буханка" — УАЗ-452. Полноприводные фургоны получили это прозвище из-за внешнего сходства с буханкой хлеба.

Прозвища советских машин — это не просто шутки, это отражение отношений народа к автомобилям, попытка смягчить неудобства и показать любовь с долей иронии. Именно эти имена сделали советские автомобили по-настоящему культовыми и запоминающимися.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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