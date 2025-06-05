В багажнике вместо аптечки: 6 законных средств самозащиты

Конфликт на трассе — не редкость: кто-то подрезал, другой вышел с угрозами. Особенно тревожно водителям в одиночку, в тёмное время суток и на незнакомой дороге. Но что можно легально возить с собой в машине для самозащиты в 2025 году?
Вот 6 разрешённых законом вариантов, которые не требуют лицензии, но требуют ответственности.
Возить нож можно, если он не признаётся холодным оружием. То есть:
длина лезвия — до 90-100 мм;
нет упора;
толщина клинка — менее 2,6 мм;
отсутствует фиксатор у складного ножа.
Важно: использовать нож опасно с точки зрения закона. В случае конфликта доказать самооборону будет крайне сложно.
Храните его в багажнике и покупайте с документом в спецмагазине.
Допускается калибр до 4,5 мм и мощность до 7,5 Дж. Такие пистолеты стреляют шариками и эффективны на дистанции до 3-5 м.
Ограничение: стрельба с близкого расстояния может повлечь ответственность — особенно при попадании в лицо.
Легален, если:
мощность — не выше 3 Вт;
импульс — не дольше 3 сек;
не требует регистрации.
Он вызывает спазм мышц и дезориентацию. Но использовать его можно не против каждого — есть исключения (например, бессознательные люди или инвалиды).
Храните под рукой, а не в багажнике.
Доступный и эффективный. Разрешены составы CN, CS и CR. Они вызывают слёзы, кашель и дезориентацию.
Не забывайте:
проверять срок годности;
не использовать в закрытых салонах;
выбирать насадки типа "струя" или "факел".
Улучшенный вариант баллончика: точный, дальнобойный и с удобной формой. Законен, если:
не переделан под оружие;
заряжен сертифицированным составом;
произведён лицензированной фирмой.
Модели с предохранителем — безопаснее при транспортировке.
Формально — спортинвентарь. Но если лежит в салоне без мяча и перчаток, может вызвать подозрения у полиции. А в случае применения — есть риск попасть под статью как за нападение.
Храните в багажнике — с экипировкой.
Необходи́мая оборо́на — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства путём причинения вреда посягающему лицу.
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