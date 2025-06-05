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В багажнике вместо аптечки: 6 законных средств самозащиты

Авто

Конфликт на трассе — не редкость: кто-то подрезал, другой вышел с угрозами. Особенно тревожно водителям в одиночку, в тёмное время суток и на незнакомой дороге. Но что можно легально возить с собой в машине для самозащиты в 2025 году?

Кожаный салон автомобиля
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожаный салон автомобиля

Вот 6 разрешённых законом вариантов, которые не требуют лицензии, но требуют ответственности.

Нож — не любой подойдёт

Возить нож можно, если он не признаётся холодным оружием. То есть:

  • длина лезвия — до 90-100 мм;

  • нет упора;

  • толщина клинка — менее 2,6 мм;

  • отсутствует фиксатор у складного ножа.

Важно: использовать нож опасно с точки зрения закона. В случае конфликта доказать самооборону будет крайне сложно.

Храните его в багажнике и покупайте с документом в спецмагазине.

Пневматический пистолет

Допускается калибр до 4,5 мм и мощность до 7,5 Дж. Такие пистолеты стреляют шариками и эффективны на дистанции до 3-5 м.

Ограничение: стрельба с близкого расстояния может повлечь ответственность — особенно при попадании в лицо.

Электрошокер

Легален, если:

  • мощность — не выше 3 Вт;

  • импульс — не дольше 3 сек;

  • не требует регистрации.

Он вызывает спазм мышц и дезориентацию. Но использовать его можно не против каждого — есть исключения (например, бессознательные люди или инвалиды).

Храните под рукой, а не в багажнике.

Газовый баллончик

Доступный и эффективный. Разрешены составы CN, CS и CR. Они вызывают слёзы, кашель и дезориентацию.

Не забывайте:

  • проверять срок годности;

  • не использовать в закрытых салонах;

  • выбирать насадки типа "струя" или "факел".

Аэрозольный пистолет

Улучшенный вариант баллончика: точный, дальнобойный и с удобной формой. Законен, если:

  • не переделан под оружие;

  • заряжен сертифицированным составом;

  • произведён лицензированной фирмой.

Модели с предохранителем — безопаснее при транспортировке.

Бейсбольная бита

Формально — спортинвентарь. Но если лежит в салоне без мяча и перчаток, может вызвать подозрения у полиции. А в случае применения — есть риск попасть под статью как за нападение.

Храните в багажнике — с экипировкой.

Уточнения

Необходи́мая оборо́на — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства путём причинения вреда посягающему лицу.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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