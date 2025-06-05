ГИБДД усилила контроль: вот новые штрафы, которые уже действуют

В 2025 году инспекторы ГИБДД и камеры словно сговорились. Снимают в 4K, видят сквозь лобовое стекло, и даже зёрнышко пыли на ремне — повод выписать штраф. Контроль усилился сразу по нескольким фронтам: пешеходы, ремни, разметка. При этом скидка на оплату теперь всего 25%, хоть и действует 30 дней. А значит, ошибаться — стало дороже.
Ситуация: пешеход едва ступил на переход, а вы продолжили движение — считайте, попались. Даже если он в телефоне и стоит на месте.
Штраф: 1500 рублей
Почему ловушка: камеры фиксируют всё, инспекторы трактуют строго. Без видеорегистратора не доказать, что не создавали помех.
Как защититься:
Всегда снижайте скорость перед "зеброй"
Установите видеорегистратор
Требуйте фото/видео у инспектора, если уверены в своей правоте
Инспекторы всё чаще штрафуют за ремень даже в стоящей машине. А нейросети на камерах в Москве и МО считывают это за секунды.
Штраф: 1500 рублей (ещё 500 — за непристёгнутого пассажира)
Особенность: можно получить штраф, даже если расстегнулись после остановки
Как защититься:
Пристёгивайтесь сразу и всегда
Не снимайте ремень до конца общения с инспектором
Проверяйте снимки от камер — иногда ИИ ошибается
Стертая или вовсе отсутствующая разметка не освобождает от ответственности. Закон трактует: водитель обязан знать, где должна быть линия.
Штраф: от 750 рублей до лишения прав
Почему несправедливо: даже если её не видно, вы всё равно виноваты
Как защититься:
Снимайте дорогу на видео, особенно в незнакомых местах
Фотографируйте участок при споре с инспектором
В протоколе пишите: "Не согласен. Разметка отсутствует"
Видеорегистратор — ваш лучший адвокат
Пешеходы — сбрасывайте скорость всегда, даже если "зебра" пуста
Ремень — не спорьте, пристёгивайтесь
ОСАГО — не забывайте продлевать. Повторный штраф — до 5000 руб.
Жалобы — подавайте через Госуслуги в течение 10 дней
Скидка 25% — платите вовремя и экономьте
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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