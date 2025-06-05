ГИБДД усилила контроль: вот новые штрафы, которые уже действуют

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В 2025 году инспекторы ГИБДД и камеры словно сговорились. Снимают в 4K, видят сквозь лобовое стекло, и даже зёрнышко пыли на ремне — повод выписать штраф. Контроль усилился сразу по нескольким фронтам: пешеходы, ремни, разметка. При этом скидка на оплату теперь всего 25%, хоть и действует 30 дней. А значит, ошибаться — стало дороже.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Ловушка №1: Пешеход на "зебре" — стоп на месте

Ситуация: пешеход едва ступил на переход, а вы продолжили движение — считайте, попались. Даже если он в телефоне и стоит на месте.

Штраф : 1500 рублей

Почему ловушка: камеры фиксируют всё, инспекторы трактуют строго. Без видеорегистратора не доказать, что не создавали помех.

Как защититься:

Всегда снижайте скорость перед "зеброй"

Установите видеорегистратор

Требуйте фото/видео у инспектора, если уверены в своей правоте

Ловушка №2: Ремень сняли — уже нарушили

Инспекторы всё чаще штрафуют за ремень даже в стоящей машине. А нейросети на камерах в Москве и МО считывают это за секунды.

Штраф : 1500 рублей (ещё 500 — за непристёгнутого пассажира)

Особенность: можно получить штраф, даже если расстегнулись после остановки

Как защититься:

Пристёгивайтесь сразу и всегда

Не снимайте ремень до конца общения с инспектором

Проверяйте снимки от камер — иногда ИИ ошибается

Ловушка №3: Разметки нет, а штраф — есть

Стертая или вовсе отсутствующая разметка не освобождает от ответственности. Закон трактует: водитель обязан знать, где должна быть линия.

Штраф : от 750 рублей до лишения прав

Почему несправедливо: даже если её не видно, вы всё равно виноваты

Как защититься:

Снимайте дорогу на видео, особенно в незнакомых местах

Фотографируйте участок при споре с инспектором

В протоколе пишите: "Не согласен. Разметка отсутствует"

Советы, чтобы не попадаться на "ловушки"

Видеорегистратор — ваш лучший адвокат

Пешеходы — сбрасывайте скорость всегда, даже если "зебра" пуста

Ремень — не спорьте, пристёгивайтесь

ОСАГО — не забывайте продлевать. Повторный штраф — до 5000 руб.

Жалобы — подавайте через Госуслуги в течение 10 дней

Скидка 25% — платите вовремя и экономьте

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

