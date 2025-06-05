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ГИБДД усилила контроль: вот новые штрафы, которые уже действуют

2:30
Авто

В 2025 году инспекторы ГИБДД и камеры словно сговорились. Снимают в 4K, видят сквозь лобовое стекло, и даже зёрнышко пыли на ремне — повод выписать штраф. Контроль усилился сразу по нескольким фронтам: пешеходы, ремни, разметка. При этом скидка на оплату теперь всего 25%, хоть и действует 30 дней. А значит, ошибаться — стало дороже.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Ловушка №1: Пешеход на "зебре" — стоп на месте

Ситуация: пешеход едва ступил на переход, а вы продолжили движение — считайте, попались. Даже если он в телефоне и стоит на месте.

  • Штраф: 1500 рублей

  • Почему ловушка: камеры фиксируют всё, инспекторы трактуют строго. Без видеорегистратора не доказать, что не создавали помех.

Как защититься:

  • Всегда снижайте скорость перед "зеброй"

  • Установите видеорегистратор

  • Требуйте фото/видео у инспектора, если уверены в своей правоте

Ловушка №2: Ремень сняли — уже нарушили

Инспекторы всё чаще штрафуют за ремень даже в стоящей машине. А нейросети на камерах в Москве и МО считывают это за секунды.

  • Штраф: 1500 рублей (ещё 500 — за непристёгнутого пассажира)

  • Особенность: можно получить штраф, даже если расстегнулись после остановки

Как защититься:

  • Пристёгивайтесь сразу и всегда

  • Не снимайте ремень до конца общения с инспектором

  • Проверяйте снимки от камер — иногда ИИ ошибается

Ловушка №3: Разметки нет, а штраф — есть

Стертая или вовсе отсутствующая разметка не освобождает от ответственности. Закон трактует: водитель обязан знать, где должна быть линия.

  • Штраф: от 750 рублей до лишения прав

  • Почему несправедливо: даже если её не видно, вы всё равно виноваты

Как защититься:

  • Снимайте дорогу на видео, особенно в незнакомых местах

  • Фотографируйте участок при споре с инспектором

  • В протоколе пишите: "Не согласен. Разметка отсутствует"

Советы, чтобы не попадаться на "ловушки"

  • Видеорегистратор — ваш лучший адвокат

  • Пешеходы — сбрасывайте скорость всегда, даже если "зебра" пуста

  • Ремень — не спорьте, пристёгивайтесь

  • ОСАГО — не забывайте продлевать. Повторный штраф — до 5000 руб.

  • Жалобы — подавайте через Госуслуги в течение 10 дней

  • Скидка 25% — платите вовремя и экономьте

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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