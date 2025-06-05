Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтобы оценить запасы лосося: ведутся съёмки в водах Курильских островов
Советские двигатели в морской технике: корабли и подводные лодки
В 50 лет иметь тело 25-летнего: эти тренировки помогут мужчинам не терять мышечную массу
Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления
Натуральные обои — красиво, но с подвохом: вот что о них нужно знать
Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду
Прогулка в мир сказок: как волшебная тропа меняет восприятие природы
Как спасти огурцы от жёлтых листьев: экологические методы полива, о которых не догадываются новички
В багажнике вместо аптечки: 6 законных средств самозащиты

Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025

3:28
Авто

Выбирая машину, большинство водителей смотрят не только на дизайн или расход топлива, но и на главный критерий — надёжность. Особенно это важно тем, кто не готов регулярно тратиться на ремонт. Consumer Reports назвал 10 автопроизводителей, чьи машины показали себя как самые надёжные в 2025 году. И вот что особенно интересно: в рейтинге нет ни одного американского бренда, а лидеры — почти все из Японии.

Mazda 6 Atenza facelift 2 China 2019-03-14
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mazda 6 Atenza facelift 2 China 2019-03-14

Как считали

Consumer Reports — независимая некоммерческая организация, которая закупает авто по полной цене и собирает отзывы владельцев. Анализируются проблемы с двигателем, коробкой, электроникой, тормозами — всего 20 пунктов. Результат — рейтинг надёжности от 1 до 100.

ТОП-10 НАДЁЖНЫХ БРЕНДОВ 2025 ГОДА

1. Subaru (Япония)

Отличилась своими надёжными полноприводными кроссоверами.
Forester ≈ 2 700 000 ₽, расход 8,1 л/100 км.

2. Lexus (Япония)

Роскошь с характером Toyota. Удивительно вынослив даже спустя годы.
RX ≈ 4 421 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.

3. Toyota (Япония)

Легендарная надёжность, особенно у гибридных моделей.
Camry ≈ 2 583 000 ₽, расход 4,9 л/100 км.

4. Honda (Япония)

Машины, которые легко переживают 300 000 км пробега.
Civic ≈ 2 183 000 ₽, расход 7,1 л/100 км.

5. Acura (Япония)

Премиум-подразделение Honda с упором на комфорт и технологии.
MDX ≈ 4 608 000 ₽, расход 11,8 л/100 км.

6. Mazda (Япония)

Спортивный стиль, надёжная механика и предсказуемость в эксплуатации.
CX-5 ≈ 2 589 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.

7. Audi (Германия)

Немецкая точность и полный привод — устойчиво в рейтинге.
Q5 ≈ 4 086 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.

8. BMW (Германия)

Даже премиум может быть надёжным — особенно "трёшка".
3 Series ≈ 4 135 000 ₽, расход 8,1 л/100 км.

9. Kia (Южная Корея)

Упор на безопасность и доступность — сочетание, которое ценят.
Sportage ≈ 2 465 000 ₽, расход 9,4 л/100 км.

10. Hyundai (Южная Корея)

Доступный и уверенный выбор с хорошими гарантиями.
Tucson ≈ 2 583 000 ₽, расход 9 л/100 км.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Последние материалы
Пикник по новым ценам: как россияне адаптируют бюджет в условиях повышения цен на еду
Прогулка в мир сказок: как волшебная тропа меняет восприятие природы
Как спасти огурцы от жёлтых листьев: экологические методы полива, о которых не догадываются новички
В багажнике вместо аптечки: 6 законных средств самозащиты
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Миссия Пикировка: как не убить рассаду на переезде. Эти шаги спасут ваши ростки
Культура мизогинии в музыке: как соглашения о неразглашении разрушают жизни?
Ретинол до 18 лет — опасно ли? Все, что нужно знать перед применением
Что скрывает новый квантовый материал? Узнайте его удивительные свойства и перспективы
Психология планирования путешествия: как ожидание поездки влияет на счастье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.