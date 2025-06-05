Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025

3:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбирая машину, большинство водителей смотрят не только на дизайн или расход топлива, но и на главный критерий — надёжность. Особенно это важно тем, кто не готов регулярно тратиться на ремонт. Consumer Reports назвал 10 автопроизводителей, чьи машины показали себя как самые надёжные в 2025 году. И вот что особенно интересно: в рейтинге нет ни одного американского бренда, а лидеры — почти все из Японии.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda 6 Atenza facelift 2 China 2019-03-14

Как считали

Consumer Reports — независимая некоммерческая организация, которая закупает авто по полной цене и собирает отзывы владельцев. Анализируются проблемы с двигателем, коробкой, электроникой, тормозами — всего 20 пунктов. Результат — рейтинг надёжности от 1 до 100.

ТОП-10 НАДЁЖНЫХ БРЕНДОВ 2025 ГОДА

1. Subaru (Япония)

Отличилась своими надёжными полноприводными кроссоверами.

Forester — ≈ 2 700 000 ₽, расход 8,1 л/100 км.

2. Lexus (Япония)

Роскошь с характером Toyota. Удивительно вынослив даже спустя годы.

RX — ≈ 4 421 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.

3. Toyota (Япония)

Легендарная надёжность, особенно у гибридных моделей.

Camry — ≈ 2 583 000 ₽, расход 4,9 л/100 км.

4. Honda (Япония)

Машины, которые легко переживают 300 000 км пробега.

Civic — ≈ 2 183 000 ₽, расход 7,1 л/100 км.

5. Acura (Япония)

Премиум-подразделение Honda с упором на комфорт и технологии.

MDX — ≈ 4 608 000 ₽, расход 11,8 л/100 км.

6. Mazda (Япония)

Спортивный стиль, надёжная механика и предсказуемость в эксплуатации.

CX-5 — ≈ 2 589 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.

7. Audi (Германия)

Немецкая точность и полный привод — устойчиво в рейтинге.

Q5 — ≈ 4 086 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.

8. BMW (Германия)

Даже премиум может быть надёжным — особенно "трёшка".

3 Series — ≈ 4 135 000 ₽, расход 8,1 л/100 км.

9. Kia (Южная Корея)

Упор на безопасность и доступность — сочетание, которое ценят.

Sportage — ≈ 2 465 000 ₽, расход 9,4 л/100 км.

10. Hyundai (Южная Корея)

Доступный и уверенный выбор с хорошими гарантиями.

Tucson — ≈ 2 583 000 ₽, расход 9 л/100 км.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

