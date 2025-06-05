Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025

Выбирая машину, большинство водителей смотрят не только на дизайн или расход топлива, но и на главный критерий — надёжность. Особенно это важно тем, кто не готов регулярно тратиться на ремонт. Consumer Reports назвал 10 автопроизводителей, чьи машины показали себя как самые надёжные в 2025 году. И вот что особенно интересно: в рейтинге нет ни одного американского бренда, а лидеры — почти все из Японии.
Consumer Reports — независимая некоммерческая организация, которая закупает авто по полной цене и собирает отзывы владельцев. Анализируются проблемы с двигателем, коробкой, электроникой, тормозами — всего 20 пунктов. Результат — рейтинг надёжности от 1 до 100.
1. Subaru (Япония)
Отличилась своими надёжными полноприводными кроссоверами.
Forester — ≈ 2 700 000 ₽, расход 8,1 л/100 км.
2. Lexus (Япония)
Роскошь с характером Toyota. Удивительно вынослив даже спустя годы.
RX — ≈ 4 421 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.
3. Toyota (Япония)
Легендарная надёжность, особенно у гибридных моделей.
Camry — ≈ 2 583 000 ₽, расход 4,9 л/100 км.
4. Honda (Япония)
Машины, которые легко переживают 300 000 км пробега.
Civic — ≈ 2 183 000 ₽, расход 7,1 л/100 км.
5. Acura (Япония)
Премиум-подразделение Honda с упором на комфорт и технологии.
MDX — ≈ 4 608 000 ₽, расход 11,8 л/100 км.
6. Mazda (Япония)
Спортивный стиль, надёжная механика и предсказуемость в эксплуатации.
CX-5 — ≈ 2 589 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.
7. Audi (Германия)
Немецкая точность и полный привод — устойчиво в рейтинге.
Q5 — ≈ 4 086 000 ₽, расход 9,8 л/100 км.
8. BMW (Германия)
Даже премиум может быть надёжным — особенно "трёшка".
3 Series — ≈ 4 135 000 ₽, расход 8,1 л/100 км.
9. Kia (Южная Корея)
Упор на безопасность и доступность — сочетание, которое ценят.
Sportage — ≈ 2 465 000 ₽, расход 9,4 л/100 км.
10. Hyundai (Южная Корея)
Доступный и уверенный выбор с хорошими гарантиями.
Tucson — ≈ 2 583 000 ₽, расход 9 л/100 км.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.