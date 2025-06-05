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Этот бензин делают в России, а в Казахстане он стоит в разы дешевле — вот почему

1:47
Авто

Цены на бензин в приграничных районах России вызывают у водителей недоумение. Особенно когда после пары десятков километров по трассе они заправляются в Казахстане — и видят, что за тот же АИ-92 или дизель платят меньше, хотя топливо, скорее всего, произведено из российской нефти. Как так?

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

В конце мая в Санкт-Петербурге АИ-98 стоил 87 рублей (562 тенге), АИ-92 — 57,5 рублей (371 тенге), дизель — 71,5 рублей (462 тенге). А в казахстанском Петропавловске, буквально через границу от Кургана, цены ощутимо ниже. Но парадокс не в этом, а в источнике топлива: оно может быть переработано в самой России.

Эксперты подчёркивают: дело не в алчности компаний, а в подходе государства. Казахстан сознательно сдерживает экспорт нефти и отправляет сырьё на внутренние НПЗ. Плюс — низкие налоги на топливо.

"Для Казахстана дешёвый бензин — элемент социальной стабильности. В России же это фискальный инструмент", — поясняют аналитики.

🇷🇺 В России цена на нефть и цена на бензин давно не связаны. Больше 60% стоимости топлива — это налоги: акцизы, НДС, сборы с нефтяников. К ним добавляется маржа заправок (до 2 рублей за литр), затраты на транспортировку и переработку.

"Не стоит ждать удешевления. Налоги только растут. А значит, бензин будет дорожать, даже если нефть подешевеет", — говорит Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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