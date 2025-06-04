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Мой первый мопед Рига-13: свобода за пару литров бензина

1:49
Авто

Он был невелик, чуть гремел на кочках, с трудом заводился с третьей попытки, но именно "Рига-13" стал для меня первым настоящим шагом к свободе.

рига-13
Фото: commons.wikimedia.org by Віктор Ходєєв /Viktor Khodyeyev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рига-13

Пускай у него был маленький двигатель, а педали ещё напоминали, что он родом из веломира — я чувствовал себя взрослым. Даже больше — чувствовал себя настоящим водителем, у которого есть собственный транспорт. Без расписания автобусов, без попуток, без "подвези до магазина".

Лёгкий, но гордый

"Рига-13" был не просто мопедом. Он был мечтой подростков в 80-х и 90-х. Именно с него начиналась первая техника: кто-то покупал с рук, кто-то получал от дяди или старшего брата. А потом — сам ремонтировал, поджимал цепь, менял поршневые кольца и учился слышать двигатель на слух.

Учитель самостоятельности

Он ломался. Часто. И это была не проблема — а часть опыта. Вскрыть двигатель, настроить зажигание, наладить карбюратор — в те годы это знали все пацаны. На "Риге" учились не только ездить, но и понимать технику, уважать труд и быть терпеливым.

Свобода, ветер, дорога

Помню, как ехал по пыльной просёлочной дороге: лето, солнце, на багажнике — пакет с хлебом и молоком. А я чувствовал себя почти байкером. 30 км/ч — и чувство полёта. Ни пробок, ни правил, только ты, мопед и дорога впереди.

Что осталось

Сейчас "Рига-13" — уже ретро. Где-то он пылится в сараях, где-то его восстанавливают любители. Но для нас он останется символом времени, воли и первой настоящей свободы. Даже если она помещалась в бензобак на 2 литра.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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