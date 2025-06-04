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Топ-5 самых мощных легковых автомобилей СССР

3:14
Авто

В Советском Союзе приоритетами были надёжность, простота и доступность. Мощность? Скорость? Это оставляли военным и "особым" проектам.

волга
Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
волга

Тем не менее, в недрах советской автоиндустрии создавались настоящие монстры — пусть и не серийно. Здесь — топ-5 самых мощных легковых авто, созданных в СССР, включая опытные и лимитированные модели.

5 место — ГАЗ-24-24 "Волга" V8 КГБ (195 л. с.)

Двигатель: 5.5 V8 от Чайки. Годы: 1970-е. Спецверсия для органов госбезопасности. Снаружи — обычная Волга, под капотом — мотор от ГАЗ-13. Разгоняла до 190 км/ч и использовалась в основном как машина сопровождения.

4 место — ЗИЛ-117 (300 л. с.)

Двигатель: 6.0 V8. Годы: 1971-1978. Укороченная версия лимузина ЗИЛ-114. Это была "президентская" легковушка: быстрая, тяжёлая и исключительно представительская. Максималка — около 200 км/ч, салон — как переговорная.

3 место — Москвич Г5 (280-350 л. с.)

Двигатель: 1.5-2.0, DOHC, на метаноле. Годы: 1968-1972. Гоночный монстр от "Москвича". Для кольцевых соревнований, но с полным кузовом. Очень лёгкий, мощный и технически передовой. Не серийный, но абсолютно реальный.

2 место — ЗИЛ-41047 V8 Turbo (360-400 л. с.)

Двигатель: 7.7 V8, в некоторых версиях — с турбонаддувом. Годы: 1980-е. Последний лимузин Советского Союза. Тяжёлый, как броневик, с V8 мощностью до 400 л. с. в опытных версиях. Весил более 3 тонн — и всё равно ехал.

1 место — НАМИ-076 "Турбо" (400+ л. с.)

Двигатель: V8 5.0 Twin Turbo. Год: 1986. Разработан Научным Автомоторным Институтом. Это был чисто экспериментальный гиперкар, построенный на базе ЗИЛовских компонентов. Максимальная скорость — свыше 300 км/ч. До сих пор окутан тайной.

Советский автопром не гнался за скоростью — он служил другим целям. Но в закулисье научных институтов, КГБ и гоночных трасс создавались сверхмощные легковушки, многие из которых опередили своё время.

Уникальные, секретные и легендарные — они доказывают, что мощность в СССР была делом особым.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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