Опасная комбинация под ногами — как она может превратить вашу машину в груду металла

Иногда из любопытства, а иногда случайно — многие водители хотя бы раз задумывались: а что произойдёт, если одновременно нажать на газ и тормоз? На первый взгляд — ничего страшного. Но специалисты предупреждают: такие эксперименты могут обернуться серьёзными проблемами для трансмиссии.
Когда это допустимо
В профессиональном автоспорте одновременное нажатие на обе педали действительно используется — например, при дрифте или в сложных поворотах. Но гоночные машины рассчитаны на такие нагрузки. В обычной жизни, особенно на гражданском авто, всё гораздо прозаичнее — и опаснее.
Что происходит с машиной
Если в стандартном автомобиле вы одновременно давите на газ и тормоз, то тормоза блокируют колёса, а двигатель продолжает работать под нагрузкой. Вся нагрузка ложится на трансмиссию. Если коробка стоит на передаче, удар приходится на её внутренние компоненты. Это особенно опасно при движении.
На механике — ещё хуже. Сцепление начинает проскальзывать, перегревается, выходит из строя. В крайних случаях могут повредиться даже шестерни.
Автомат тоже страдает
Если у вас машина со старым "автоматом", расслабляться не стоит. В таких коробках может отсутствовать электронная защита. При таком режиме гидротрансформатор работает на износ, масло перегревается, давление в системе резко растёт. В результате — дорогостоящий ремонт АКПП.
А если автомобиль новый
Во многих современных автомобилях предусмотрена защита. Бортовой компьютер может:
снизить обороты двигателя;
проигнорировать одну из команд;
автоматически отключить подачу топлива.
Но даже с такой "страховкой" лучше не рисковать. Электроника — не бронежилет для трансмиссии. Один неудачный момент — и последствия могут быть необратимыми.
Трансмиссия автомобиля - совокупность агрегатов и механизмов автомобиля, передающих крутящий момент двигателя ведущим колёсам и изменяющих крутящий момент и обороты по величине и направлению.
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