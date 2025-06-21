Опасная комбинация под ногами — как она может превратить вашу машину в груду металла

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Иногда из любопытства, а иногда случайно — многие водители хотя бы раз задумывались: а что произойдёт, если одновременно нажать на газ и тормоз? На первый взгляд — ничего страшного. Но специалисты предупреждают: такие эксперименты могут обернуться серьёзными проблемами для трансмиссии.

мкпп
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мкпп

Когда это допустимо

В профессиональном автоспорте одновременное нажатие на обе педали действительно используется — например, при дрифте или в сложных поворотах. Но гоночные машины рассчитаны на такие нагрузки. В обычной жизни, особенно на гражданском авто, всё гораздо прозаичнее — и опаснее.

Что происходит с машиной

Если в стандартном автомобиле вы одновременно давите на газ и тормоз, то тормоза блокируют колёса, а двигатель продолжает работать под нагрузкой. Вся нагрузка ложится на трансмиссию. Если коробка стоит на передаче, удар приходится на её внутренние компоненты. Это особенно опасно при движении.

На механике — ещё хуже. Сцепление начинает проскальзывать, перегревается, выходит из строя. В крайних случаях могут повредиться даже шестерни.

Автомат тоже страдает

Если у вас машина со старым "автоматом", расслабляться не стоит. В таких коробках может отсутствовать электронная защита. При таком режиме гидротрансформатор работает на износ, масло перегревается, давление в системе резко растёт. В результате — дорогостоящий ремонт АКПП.

А если автомобиль новый

Во многих современных автомобилях предусмотрена защита. Бортовой компьютер может:

  • снизить обороты двигателя;

  • проигнорировать одну из команд;

  • автоматически отключить подачу топлива.

Но даже с такой "страховкой" лучше не рисковать. Электроника — не бронежилет для трансмиссии. Один неудачный момент — и последствия могут быть необратимыми.

Уточнения

Трансмиссия автомобиля - совокупность агрегатов и механизмов автомобиля, передающих крутящий момент двигателя ведущим колёсам и изменяющих крутящий момент и обороты по величине и направлению.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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