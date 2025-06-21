Рециркуляция воздуха в салоне — когда включать, а когда лучше отказаться

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Почти в каждом автомобиле есть кнопка рециркуляции воздуха. Одни водители используют её только зимой, чтобы побыстрее согреть салон. Другие — вообще забывают о её существовании. И вроде всё логично: перекрываем поток с улицы, машина прогревается быстрее, а неприятные запахи остаются за бортом. Но постоянное использование этой функции — не такая уж безобидная привычка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Когда рециркуляция действительно нужна

Да, бывают ситуации, когда рециркуляция — настоящее спасение. Например, если вы застряли за дымящей фурой, въезжаете в промышленную зону или стоите в пробке рядом с автобусом. В таких случаях она помогает заблокировать грязный воздух снаружи. Но ключевое слово здесь — временно.

Что происходит, когда вы гоняете один и тот же воздух по кругу

Проблема в том, что в режиме рециркуляции в салон не поступает свежий воздух. Он просто крутится по кругу. Уже через 15-20 минут уровень углекислого газа начинает расти, особенно если в машине несколько человек. В замкнутом пространстве это происходит стремительно.

Как результат:

появляется сонливость,

снижается концентрация,

может болеть голова,

возникает ощущение усталости и вялости.

Все эти симптомы — признаки кислородного голодания. И если за рулём — вы, это уже не просто дискомфорт, а серьёзный риск.

Зимой — особенно осторожно

Да, в холодную погоду рециркуляция помогает быстрее нагреть салон. Но как только вы почувствовали, что стёкла начали запотевать, появился тяжёлый воздух или лёгкая усталость — пора срочно переключаться на приток свежего воздуха. Это элементарная мера безопасности.

Что делать, чтобы избежать проблем

Включайте рециркуляцию только в исключительных случаях.

Не используйте её дольше 10-15 минут.

Регулярно проветривайте салон.

Следите за самочувствием и не игнорируйте даже лёгкое недомогание за рулём.

Режим рециркуляции — не враг, если пользоваться им с умом. Но в длительной поездке лучше открыть доступ свежему воздуху. Это важно не только для вашего комфорта, но и для безопасности всех пассажиров.

Уточнения

Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность (от др.-греч. ὑπό — под, внизу + греч. οξογόνο — кислород; кислородное голодание) — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.

