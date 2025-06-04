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ТОП-5 культовых грузовиков из кино: машины, ставшие легендами

2:20
Авто

Грузовики в кино — не просто техника. Иногда они становятся настоящими героями (или злодеями) сюжета, запоминаются зрителю больше, чем актёры, и навсегда входят в поп-культуру.

"Безумный Макс" на БайкалМоторШоу-2013
Фото: commons.wikimedia.org by Ефим Незванный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
"Безумный Макс" на БайкалМоторШоу-2013

Вот пять грузовиков, ставших экранными иконами.

1. Peterbilt 281 — "Дуэль" (1971)

Фильм: дебют Стивена Спилберга.

Чем знаменит: безымянный, гудящий, преследующий — стал символом анонимного страха.

Фактор культа: киношный хоррор без монстра, потому что сам грузовик — и есть монстр.

2. Freightliner FL86 — "Терминатор" (1984)

Фильм: сцена прутков, мотоциклов и огня.

Чем знаменит: именно на нём Т-800 гонится за героем в первой части. Взрыв, огонь, металлическое лицо — классика.

Фактор культа: с этого началась легенда. До того, как он взял байк.

3. Mack RS700L — "Побег" (Convoy, 1978)

Фильм: культовая лента о дальнобойщиках-бунтарях.

Чем знаменит: грузовик "Резиновая утка" стал символом свободы, мужества и солидарности на дороге.

Фактор культа: это не фура — это революция на колёсах.

4. Optimus Prime — "Трансформеры" (2007+)

Фильм: культовая франшиза о роботах.

Чем знаменит: лидер автоботов, умеющий превращаться в тягач — и обратно.

Фактор культа: возможно, самый узнаваемый "грузовик" мира. Даже если вы против франшизы, Оптимуса знают все.

5. Tanker Truck — "Безумный Макс 2" (1981)

Фильм: постапокалиптический боевик.

Чем знаменит: огромная фура, перевозящая нефть в пустыне под атакой бандитов.

Фактор культа: сцена финальной погони — шедевр каскадёрского искусства.

Грузовики в кино часто молчат — но говорят громче любого диалога. Они везут на себе смысл, драйв и характер. Эти пятеро стали не просто машинами — они стали частью кинематографической мифологии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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