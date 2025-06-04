Секунда, которая пугает каждого водителя: когда машина не заводится и что делать первым делом

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2:00
Авто

Автомобиль не завёлся с первой попытки? Не спешите вызывать эвакуатор и мысленно записываться в автосервис. Даже у полностью исправных машин это случается — особенно после простоя или в переменчивую погоду. В каких случаях поводов для паники нет — об этом сообщает издание "За рулем".

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

1. Разряженный аккумулятор

Самая частая причина. Если машина долго стояла, а в салоне был включен свет или музыка, батарея могла разрядиться. Особенно это актуально для старых аккумуляторов, которые уже теряют ёмкость.

2. Окислённые клеммы

Даже при полной зарядке ток может не доходить до стартеров. Причина — плохой контакт на клеммах. Проверьте: нет ли окиси или ослабленных креплений? Иногда достаточно просто зачистить и подтянуть контакты.

3. Давление в топливной системе

Иногда после остановки двигателя в топливной системе сохраняется давление. Если сразу повернуть ключ — запуск может быть неровным. Дайте машине 5-10 секунд постоять: насос стабилизирует давление, и всё сработает как надо.

4. Проблемы с датчиками

Особенно чувствительны к влаге и температуре датчики положения коленвала. При перегреве или высокой влажности возможны временные сбои. Через время всё приходит в норму — и автомобиль заводится без вмешательства.

5. Иммобилайзер "не узнал" ключ

Иногда система безопасности не распознаёт сигнал. Причина — слабый чип в ключе или помехи. Решение простое: попробуйте повторно, либо воспользуйтесь запасным ключом.

Когда бить тревогу

Если проблемы с запуском повторяются регулярно — особенно в холод или жару — это уже повод для компьютерной диагностики. Но если это случилось разово — скорее всего, причина мелкая и устраняется без сервиса.

Уточнения

Иммобилайзер (Иммобилизатор)  — вид электронного противоугонного устройства. Предназначен для надежной блокировки некоторых из модулей автомобиля или другого транспорта.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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