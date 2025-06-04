Обвалы продаж: какие авто остаются на плаву в условиях кризиса российского рынка

3:25 Your browser does not support the audio element. Авто

В мае 2025 года российский авторынок продолжил демонстрировать снижение, с общем сокращением продаж на 28,3% по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Однако среди этого падения определённые модели остаются в числе лидеров, а также видно, как российские и китайские автомобили борются за первенство на рынке, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Lada Granta уверенно возглавила список бестселлеров, продемонстрировав 12 тыс. проданных машин, но, несмотря на лидерство, продажи этой модели снизились на 35,1% по сравнению с маем 2024 года.

Второе место заняла Lada Vesta, которая продала 6559 автомобилей, но её показатели также показали значительное падение на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на спад, автомобили Lada остаются доминирующими на российском рынке.

Третье место среди бестселлеров занял китайский внедорожник Haval Jolion с результатом в 4586 проданных экземпляров, что также является снижением на 27,8% по сравнению с предыдущим годом.

Китайские производители, такие как Haval и Chery, занимают активные позиции в России, что подтверждается популярностью моделей, таких как Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4, которые также вошли в топ-10.

Одним из неожиданных достижений оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, занявший четвёртое место с результатом в 2757 проданных машин, что на 45,8% меньше, чем в мае прошлого года.

Эта модель стала одной из лучших среди иномарок, несмотря на снижение интереса. Замкнула пятёрку лидеров Lada Niva Legend, которая продала 2600 машин, что также на 29,3% меньше, чем год назад.

Дополнительно стоит отметить, что в топ-10 самых продаваемых моделей также вошли такие автомобили, как Changan Uni-S, Belgee X50, Geely Monjaro и Lada Niva Travel. Стоит отметить, что единственной моделью, чьи продажи не уменьшились по сравнению с прошлым годом, стала Geely Monjaro, потерявшая всего 18,5%.

Общие показатели авторынка за май 2025 года составили 91,2 тыс. проданных новых автомобилей, что на 28,3% меньше, чем в мае 2024 года. Несмотря на падение, на долю бренда Lada по-прежнему пришлось 28% от общего числа продаж, что составило 25,6 тыс. машин. Тем не менее, тенденция к снижению объёмов продаж остаётся актуальной, и рынок ждёт изменений в ближайшем будущем.

Падение на авторынке России свидетельствует о продолжающихся экономических трудностях, а также о поиске автомобилистами новых моделей и брендов на фоне глобальных изменений в производстве и поставках автомобилей.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.

