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Вы точно видели эту кнопку, но ни разу не включили вовремя: что делает система рециркуляции в машине

2:04
Авто

Многие водители замечали на панели кнопку с изображением машины и закруглённой стрелкой внутри. Это не просто картинка — так включается режим рециркуляции воздуха. Но что он даёт на практике?

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Режим рециркуляции изолирует салон от внешней среды. Вместо того чтобы втягивать воздух с улицы, система гоняет уже имеющийся внутри салона. Воздух движется по замкнутому кругу, без притока извне. И это может быть полезно в самых разных ситуациях.

Как включается режим

В большинстве автомобилей рециркуляция активируется кнопкой или виртуальной иконкой в меню мультимедийной системы. При этом загорается соответствующий индикатор. Эта функция знакома почти каждому, но мало кто знает, как именно она работает.

За прекращение притока воздуха извне отвечает специальная заслонка в системе вентиляции. Она может приводиться в движение тросиком, электроприводом или вакуумным механизмом. Открыто/закрыто — и ваш салон превращается в закрытую "капсулу".

Когда включается автоматически

В некоторых машинах система срабатывает сама — при включении задней передачи или омывателя лобового стекла. Это нужно, чтобы избежать попадания в салон выхлопов и испарений от стеклоомывающей жидкости.

Дополнительно система может быть оснащена датчиком загрязнения воздуха. Если он "чует" превышение опасной концентрации, климат-контроль автоматически включает режим рециркуляции — чтобы не пускать вредные вещества внутрь.

Когда использовать рециркуляцию

  • При движении по загазованным участкам (пробки, туннели)

  • Во время дождя, чтобы не тянуть в салон влажный воздух

  • На пыльных или песчаных дорогах

  • При проезде рядом с вредными источниками запаха (свалки, стройки)

Рециркуляция — не роскошь, а элементарный способ защитить салон и здоровье. Главное — не забывать её отключать, когда она больше не нужна.

Уточнения

Система рециркуляции выхлопных газов так же существует некорректная расшифровка «единая газовая рециркуляция», она же система рециркуляции отработавших газов СРОГ — в двигателях внутреннего сгорания — система снижения вредных выбросов в атмосферу, представляющая собой клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство впускного коллектора с пространством выпускного коллектора.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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