Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса

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Кажется, летом всё должно быть проще: нет прогрева, асфальт сухой, двигатель работает в комфортных условиях. Но на деле многие водители замечают: машина начала "кушать" топливо активнее. Почему так происходит? Ответ дал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботи.

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Грязное масло = голодный мотор

Моторное масло — это не только смазка, но и чистота. Современные масла содержат моющие присадки, но они со временем теряют эффективность. Чем грязнее масло, тем хуже смазывается двигатель, а значит — ему труднее работать, и он тратит больше топлива.

В российских условиях оптимально менять масло не реже, чем раз в 7000 км, даже если производитель обещает больше.

Забитые форсунки — незаметный враг

Многие автовладельцы годами не вспоминают о промывке инжектора. А зря. Загрязнённые форсунки нарушают точную подачу топлива — двигатель "путается", работает неравномерно и просит больше бензина. Особенно это актуально при редком обслуживании и городском режиме езды.

Фильтры, которые делают погоду

Не стоит забывать и про воздушный с топливным фильтры. Они — обычный расходник, но если их не менять, двигатель будет "задыхаться" и работать на износ. В итоге расход топлива вырастет, а динамика — упадёт.

Манера езды имеет значение

Даже идеально обслуженная машина будет "жечь" бензин, если водитель любит резко стартовать, тормозить и гонять между светофорами. Агрессивная езда — главный союзник перерасхода. Эксперт советует ехать плавно и соблюдать скоростной режим — это спасёт не только кошелёк, но и мотор.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. Также топливные баки (ёмкости) для дизельного топлива используются в системах автономного отопления — для обеспечения топливом дизельных отопительных котлов.

