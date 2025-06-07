Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ
Гнев Ксении Бородиной: зрители удивлены публичными разборками с мужем Сердюковым

Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса

1:51
Авто

Кажется, летом всё должно быть проще: нет прогрева, асфальт сухой, двигатель работает в комфортных условиях. Но на деле многие водители замечают: машина начала "кушать" топливо активнее. Почему так происходит? Ответ дал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботи.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Грязное масло = голодный мотор

Моторное масло — это не только смазка, но и чистота. Современные масла содержат моющие присадки, но они со временем теряют эффективность. Чем грязнее масло, тем хуже смазывается двигатель, а значит — ему труднее работать, и он тратит больше топлива.

В российских условиях оптимально менять масло не реже, чем раз в 7000 км, даже если производитель обещает больше.

Забитые форсунки — незаметный враг

Многие автовладельцы годами не вспоминают о промывке инжектора. А зря. Загрязнённые форсунки нарушают точную подачу топлива — двигатель "путается", работает неравномерно и просит больше бензина. Особенно это актуально при редком обслуживании и городском режиме езды.

Фильтры, которые делают погоду

Не стоит забывать и про воздушный с топливным фильтры. Они — обычный расходник, но если их не менять, двигатель будет "задыхаться" и работать на износ. В итоге расход топлива вырастет, а динамика — упадёт.

Манера езды имеет значение

Даже идеально обслуженная машина будет "жечь" бензин, если водитель любит резко стартовать, тормозить и гонять между светофорами. Агрессивная езда — главный союзник перерасхода. Эксперт советует ехать плавно и соблюдать скоростной режим — это спасёт не только кошелёк, но и мотор.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. Также топливные баки (ёмкости) для дизельного топлива используются в системах автономного отопления — для обеспечения топливом дизельных отопительных котлов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Военные новости
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Последние материалы
Ощущение тревоги и постоянная усталость: что происходит с вашим жильём
Автобусный транспорт в СССР: особенности маршрутов и эксплуатации
Эти ошибки совершают все, кто только получил права: как выбрать первый автомобиль и не пожалеть
Россия — Нигерия: ничья с лёгким африканским акцентом
Май удивил застройщиков: в новостройках — резкое падение продаж
Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом
50 лет без пересадки: растения, которые не просят внимания— просто посадите и забудьте
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил
Не позволяйте жаре испортить здоровье: 6 советов по использованию кондиционера с умом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.