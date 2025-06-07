Эти ошибки совершают все, кто только получил права: как выбрать первый автомобиль и не пожалеть

Получили права и готовы к покупке первого авто? Отлично. Но прежде чем рвануть в автосалон, стоит разобраться, что действительно важно для новичка. Автоэксперт Евгений Ладушкин в интервью RT объяснил, на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не пожалеть о выборе.
Одно из главных правил — заранее узнать стоимость запасных частей. Даже если машина дешевая, дорогостоящий ремонт может превратить радость владения в постоянный стресс. Чем доступнее детали, тем спокойнее жизнь, особенно если речь идёт о мелких ДТП, которые на первых порах не редкость.
Уточнить цены можно заранее — в любом автомагазине или на их сайте. Это просто, но поможет избежать неприятных сюрпризов.
Второй важный фактор — ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Проще говоря, как легко вы сможете его потом продать. Подсказка простая: чем чаще машина встречается на дорогах, тем выше её востребованность. Анализируйте объявления, смотрите на трафик вокруг — и сделайте вывод.
Выбирая конкретную модель, учитывайте, насколько бренд распространён в России. Это напрямую влияет на сроки поставки запчастей. Если нужной детали придётся ждать месяц, даже простая поломка превратится в головную боль. Ладушкин советует: чем быстрее достать комплектующую, тем надёжнее машина в жизни.
Покупка первого авто — это не азарт, а стратегия. Учитывай всё: от цен на детали до скорости доставки.
Ликви́дность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидность будет соответствовать скорости его реализации по номинальной цене, без дополнительных скидок. Различают следующие виды ликвидности: ликвидность активов, банков, денег, предприятий, рынка, ценных бумаг.
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