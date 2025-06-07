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Пять минут на жаре — и вы под следствием: что грозит владельцу за животное в машине

1:57
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Запереть животное в машине в жару — не просто безответственный поступок. Это может стать поводом для серьёзных санкций, вплоть до уголовной ответственности. Об этом напомнила юрист Анастасия Билялова.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Что говорит закон

Если питомец остался жив и здоров, но действия владельца нарушили правила содержания животных, предусмотрено административное наказание — предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ).

Но если будет признано, что имело место жестокое обращение, пусть даже без последствий для здоровья, сумма штрафа возрастает до 5–15 тысяч рублей (ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ).

Когда дело доходит до уголовной статьи

В особо тяжёлых случаях — например, если животное погибло или получило серьёзные травмы — возможна уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ. Санкции могут включать штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до трёх лет.

Однако, как отмечает юрист, для возбуждения уголовного дела потребуется доказать умысел — просто забыть питомца в машине будет недостаточно.

Что делать, если вы стали свидетелем

Увидели животное, запертое в нагретом автомобиле, а хозяина рядом нет? Немедленно вызывайте полицию и фиксируйте всё происходящее на фото или видео. Это поможет подтвердить возможное правонарушение.

Есть ли исключения

Если владелец отлучился на минуту, оставив окна открытыми и обеспечив тень — говорить о жестокости преждевременно. Но если машина закрыта, стоит на солнцепёке, а внутри нет даже воды — это уже реальная угроза жизни питомца, и бездействовать нельзя.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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