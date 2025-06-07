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Похожи, как братья, но растут в разных условиях: в чём Jetta VS5 уступает Skoda Karoq

Авто

На первый взгляд, Jetta VS5 и Skoda Karoq словно две капли воды. И это не случайно: обе модели построены на одной платформе, а Jetta — это фактически дочерний бренд Volkswagen. Но можно ли сказать, что китайский кроссовер — просто переодетый Karoq?

Skoda Karoq
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Skoda Karoq

Проверка покрытия: на вид одинаково, но есть нюанс

Оба автомобиля имеют качественную покраску — толщина слоя на панелях превышает 100 микрон. У Skoda значения немного выше, но и Jetta не подкачала. Главное отличие — в оцинковке. У Karoq оцинкованы все внешние панели. А у Jetta нет цинкового покрытия на крыше и задних крыльях.

Что это значит? Риски коррозии у китайской модели выше, особенно в зоне задних арок и стекол. Эксперт советует тем, кто выбирает Jetta, сразу защитить уязвимые зоны плёнкой.

Снизу — почти паритет

По днищу у Jetta — приятный сюрприз. Всё аккуратно обработано, мастика нанесена ещё до установки элементов. Металла на виду нет. В этом плане машины почти равны: разницы с Karoq практически нет.

Под капотом — неравенство

Зато подкапотное пространство выдает подход к мелочам. У Skoda двигатель прикрыт прочной пластиковой защитой, а у Jetta её нет вовсе. И это — не единственный нюанс.

У Karoq нижняя часть кузова — арки, пороги, юбки — выполнена из чёрного неокрашенного пластика. Он отлично справляется с камнями, снегом и песком. У Jetta те же элементы окрашены в цвет кузова, а значит — легко царапаются и страдают даже от слипшегося снега.

Различия — в деталях

Хотя машины и родственные, назвать их одинаковыми нельзя. Skoda выигрывает в защите кузова и моторного отсека, а Jetta приятно удивляет качеством обработки днища. Выбор за вами — в зависимости от приоритетов.

Уточнения

Jetta VS5 — компактный кроссовер, выпускаемый компаниями First Automotive Works и Volkswagen с 2019 года.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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