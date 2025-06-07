Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова

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Geely больше не воспринимается как экзотика на рынке. Согласно исследованию агентства "АВТОСТАТ" (2024-2025 годы), 94% владельцев автомобилей этой марки заявили: авто полностью оправдало их ожидания. Цифра впечатляющая — и говорит сама за себя.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Главное — надёжность

Что именно подкупает покупателей Geely? В первую очередь — надёжность. Этот пункт оказался на первом месте и набрал 12,7% голосов. Следом идёт привлекательный дизайн (11,4%), а замыкает тройку причин высокое качество сборки и комплектующих (8,1%).

Личный отклик решает

Интересно, что в топ-5 попали не только рациональные, но и эмоциональные мотивы. Почти 7% опрошенных отметили, что просто испытывают симпатию к автомобилям Geely. А 6,4% ориентировались на позитивные отзывы других владельцев.

Кто водит Geely

Средний портрет владельца — это мужчина около 44 лет. Однако женщин за рулём китайской марки тоже немало — 39%. Такой разброс говорит о том, что машина универсальна и понятна людям с разным опытом и ожиданиями.

Покупка, которую хотят повторить

Но самый яркий результат — это 95% респондентов, готовых снова выбрать Geely. Это не просто уровень удовлетворённости — это лояльность. И она стала возможна благодаря редкому сочетанию: надёжность, современный дизайн и комфорт — всё по разумной цене. Geely больше не альтернатива — это уверенный выбор.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания — многопрофильная группа Geely Holding Group, созданная в 1986 году и со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.



