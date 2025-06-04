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Топ-5 самых мощных мотоциклов XX века

2:23
Авто

За весь XX век мототехника развивалась стремительно, и некоторые модели становились настоящими легендами, задавая стандарты мощности и скорости.

Ducati 916 SPS
Фото: commons.wikimedia.org by ScuderiaAssindia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ducati 916 SPS

Вот пять самых мощных мотоциклов, которые покоряли дороги и сердца байкеров во второй половине прошлого столетия.

1. Ducati 916 SPS (1996)

Легендарный итальянский спортбайк с V-образным двухцилиндровым двигателем и мощностью около 123 л. с. Эта модель сочетала в себе высокие технические характеристики и изящный дизайн, который до сих пор восхищает фанатов Ducati.

2. Honda NR750 (1992)

Уникальный мотоцикл с инновационным двигателем V4 и восьмиклапанными поршнями, выдававший около 125 л. с. NR750 стал настоящим техническим прорывом, выпускавшимся в очень ограниченном количестве.

3. Kawasaki Ninja ZX-12R (1999)

Один из самых мощных серийных спортбайков конца 90-х с двигателем мощностью 178 л. с. Эта машина завоевала поклонников благодаря сочетанию невероятной скорости и динамики.

4. BMW K1200RS (1997)

Немецкий спорт-турер с рядным четырёхцилиндровым двигателем, развивающим около 130 л. с. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание мощности и комфорта на больших расстояниях.

5. Suzuki GSX-R1100 (1986)

Эталон мощности в 80-х годах, с четырёхцилиндровым двигателем мощностью около 140 л. с. Этот байк стал иконой своего времени и вдохновил множество последующих моделей.

Эти мотоциклы не только впечатляли своими техническими характеристиками, но и олицетворяли дух скорости и свободы XX века. Они стали символами эпохи, объединив в себе мощь, инновации и стиль, и до сих пор остаются объектом поклонения байкеров по всему миру.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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