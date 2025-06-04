Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 скрытых причин, почему ваше лицо выглядит уставшим, даже после хорошего сна
Плохо растут огурцы? Одно простое правило для идеального урожая
Жарко будет не только на улице: цены на бензин вспыхнут, как угли на мангале
Жасмин раскрыла свои планы на Интервидение — поклонники будут в восторге
Замена Шевчуку?: Лолита Милявская вызвала споры исполнением хита ДДТ
16 гектаров и пять благодарных ослов: ферма ищет новых владельцев
"Диета" — слово, которое портит вам жизнь: замените его, и начнётся магия
Хотите тренироваться дома? Купите это — и забудьте о спортзале
Необычное путешествие: 5 причин посетить историческую Boville Ernica этим летом

ТОП-5 культовых армейских грузовиков СССР: когда ржавел — но ехал

2:25
Авто

Армейский грузовик — это не просто транспорт. Это часть боевого расчёта, укрытие от дождя, броня для сапёра и мобильная кухня в одном лице.

МАЗ-537
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МАЗ-537

Советская армия умела делать железных бойцов. И вот — лучшие из них.

1. Урал-375Д (1961-1983)

Фишка: бензиновый монстр с легендарной проходимостью. Главный армейский грузовик 60-70-х.

Где служил: повсюду — от ГДР до Афгана.

Факт: расход мог достигать 70 л на 100 км, но в горах он вытягивал там, где все сдавались.

2. ЗИЛ-131 (1966-1994)

Фишка: замена Уралу. Трёхосный, с улучшенной кабиной, более экономичный.

Где служил: войска связи, химзащита, инженеры.

Факт: в нём можно было провести неделю — и выжить. Был "жилой" грузовик.

3. ГАЗ-66 (1964-1999)

Фишка: компактный, короткий, с кузовом-фургоном или кунгом.

Где служил: десантники, спецназ, разведка.

Факт: из-за высокого центра тяжести часто переворачивался, но обожал грязь.

4. КрАЗ-255Б (1967-1994)

Фишка: тяжёлый фронтовик. Мог вести понтонный мост, бронетехнику, дизельные станции.

Где служил: в инженерных войсках, в логистике, в ЗРК.

Факт: гремел как смерть, но ехал всегда. Даже в +40 или -50.

5. МАЗ-537 (опять он)

Фишка: тягач для ракет. Часто участвовал в ядерных операциях и перевозках.

Где служил: стратегические войска.

Факт: был грозой НАТО в разведсводках. Один вид машины — уже акт устрашения.

Советский армейский грузовик — это не просто "техника". Это память, брутальность, запах масла и перегретых тормозов. Эти машины жили по принципу: "Ржавый, но с честью".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Плохо растут огурцы? Одно простое правило для идеального урожая
Жарко будет не только на улице: цены на бензин вспыхнут, как угли на мангале
Жасмин раскрыла свои планы на Интервидение — поклонники будут в восторге
ТОП-5 культовых армейских грузовиков СССР: когда ржавел — но ехал
Замена Шевчуку?: Лолита Милявская вызвала споры исполнением хита ДДТ
16 гектаров и пять благодарных ослов: ферма ищет новых владельцев
"Диета" — слово, которое портит вам жизнь: замените его, и начнётся магия
Хотите тренироваться дома? Купите это — и забудьте о спортзале
Необычное путешествие: 5 причин посетить историческую Boville Ernica этим летом
Пять шагов к уютному возвращению: 5 шагов по подготовке дома перед поездкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.