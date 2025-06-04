ТОП-5 культовых армейских грузовиков СССР: когда ржавел — но ехал

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Армейский грузовик — это не просто транспорт. Это часть боевого расчёта, укрытие от дождя, броня для сапёра и мобильная кухня в одном лице.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МАЗ-537

Советская армия умела делать железных бойцов. И вот — лучшие из них.

1. Урал-375Д (1961-1983)

Фишка: бензиновый монстр с легендарной проходимостью. Главный армейский грузовик 60-70-х.

Где служил: повсюду — от ГДР до Афгана.

Факт: расход мог достигать 70 л на 100 км, но в горах он вытягивал там, где все сдавались.

2. ЗИЛ-131 (1966-1994)

Фишка: замена Уралу. Трёхосный, с улучшенной кабиной, более экономичный.

Где служил: войска связи, химзащита, инженеры.

Факт: в нём можно было провести неделю — и выжить. Был "жилой" грузовик.

3. ГАЗ-66 (1964-1999)

Фишка: компактный, короткий, с кузовом-фургоном или кунгом.

Где служил: десантники, спецназ, разведка.

Факт: из-за высокого центра тяжести часто переворачивался, но обожал грязь.

4. КрАЗ-255Б (1967-1994)

Фишка: тяжёлый фронтовик. Мог вести понтонный мост, бронетехнику, дизельные станции.

Где служил: в инженерных войсках, в логистике, в ЗРК.

Факт: гремел как смерть, но ехал всегда. Даже в +40 или -50.

5. МАЗ-537 (опять он)

Фишка: тягач для ракет. Часто участвовал в ядерных операциях и перевозках.

Где служил: стратегические войска.

Факт: был грозой НАТО в разведсводках. Один вид машины — уже акт устрашения.

Советский армейский грузовик — это не просто "техника". Это память, брутальность, запах масла и перегретых тормозов. Эти машины жили по принципу: "Ржавый, но с честью".