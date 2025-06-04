ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей

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Рынок подержанных автомобилей — настоящий кладезь выгодных предложений, особенно если ваш бюджет ограничен примерно одним миллионом рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Stricker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla e100

При такой сумме можно найти действительно надёжные, комфортные и экономичные машины, которые прослужат долгие годы. Важно только знать, какие модели стоит рассматривать в первую очередь, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов и неприятных сюрпризов.

В нашей подборке мы собрали лучшие автомобили с пробегом, которые оптимально подходят для повседневного использования и сочетают в себе хорошую репутацию и доступность.

Toyota Corolla

Одна из самых популярных моделей в мире благодаря своей проверенной надежности и экономичному расходу топлива. Даже с пробегом до 150-200 тысяч километров Corolla часто не требует серьёзного ремонта. Комфортный салон и сбалансированная подвеска делают её отличным выбором для города и трассы.

Skoda Octavia

Практичная и вместительная Octavia выделяется большим багажником и эргономичным интерьером. Модель славится своей прочностью и доступностью запчастей, а также сравнительно невысокой стоимостью обслуживания.

Hyundai Solaris

Современный дизайн, экономичный двигатель и удобное управление делают Solaris одним из лидеров продаж на рынке новых и подержанных автомобилей. В сегменте до миллиона рублей Solaris предлагает хорошее соотношение цены и качества.

Ford Focus

Обладает динамичной управляемостью и стильным внешним видом. Несмотря на возраст, многие модели Focus остаются надежными и комфортными, особенно в версиях с бензиновыми моторами.

Kia Rio

Привлекает покупателей доступностью и надежностью. К тому же, этот автомобиль имеет современное оснащение и отличается низкими затратами на ремонт, что делает его выгодным приобретением в сегменте с ограниченным бюджетом.

Если вы ищете надёжный и практичный автомобиль с пробегом до одного миллиона рублей, стоит рассмотреть вышеперечисленные модели. Главное — уделить внимание состоянию машины, провести полную диагностику и проверить историю обслуживания.

В итоге вы получите автомобиль, который будет верно служить и обеспечит комфортное передвижение без лишних расходов.