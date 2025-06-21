Солнце и пена — худшая пара для кузова: почему в жару мыть машину опасно

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Летняя жара словно подталкивает к тому, чтобы как можно быстрее отмыть запылённую машину. Но спешка — плохой советчик. Если не учитывать особенности мойки в жаркую погоду, можно всерьёз повредить лакокрасочное покрытие кузова. Как правильно мыть авто под палящим солнцем — рассказываем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Почему летом мойка опаснее, чем кажется

Когда металл раскалён от солнца, моющие средства испаряются слишком быстро. В итоге на кузове остаются трудновыводимые разводы, а само покрытие может потускнеть или даже повредиться.

"На горячем железе быстрее засыхают моющие составы, следы которых потом трудно удалить. Отечественная и европейская автохимия хуже приспособлены к жаре, в отличие от американской — она дольше высыхает и лучше работает в таких условиях", — предупреждает руководитель управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

5 правил мойки в жару, которые спасут кузов

Чтобы машина оставалась не только чистой, но и ухоженной, придерживайтесь простых, но важных рекомендаций:

Избегайте прямого солнца. По возможности мойте машину в тени или в утренние/вечерние часы. Выбирайте автохимию с нейтральным pH. Она может быть чуть менее агрессивной к загрязнениям, но и меньше вредит лаку при подсыхании. Работайте поэлементно. Мойте по одной детали за раз: крыло, дверь, следующая часть. Так средство не успеет засохнуть. Обильно смывайте водой. Особенно тщательно — участки, где может остаться пена. Вытирайте насухо микрофиброй. Лучше использовать специальные "полотенца" — ими удобно собирать воду с больших поверхностей и предотвращать появление кальциевых разводов от высохших капель.

Что важно помнить

Летняя мойка — это не гонка. Спешка оборачивается потерей блеска и качественного вида автомобиля.

Чем жарче на улице, тем короче должен быть контакт кузова с пеной .

Полотенце из микрофибры — ваш лучший друг после мойки: меньше разводов, больше блеска.

Летняя мойка автомобиля требует аккуратности и терпения, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие под палящим солнцем. Главное — избегать прямых солнечных лучей, работать поэлементно и тщательно смывать моющие средства. Использование качественной автохимии и микрофибры поможет сохранить блеск и избежать разводов. Помните, что спешка при мойке летом чаще приносит вред, чем пользу.

Уточнения

Ку́зов - часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза.

