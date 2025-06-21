Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки

Каждое утро многие водители, даже в +25 °C, привычно оставляют машину на прогрев. А потом — ждут минуту-другую, будто зима на дворе. Знакомо? Но летом такая привычка — пустая трата времени и топлива.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

На самом деле, в теплое время года двигатель готов к движению уже через 20-30 секунд после запуска. Почему? Объясняем — коротко и по делу.

Почему летом не нужен долгий прогрев?

"Летом двигатель и его смазочная система выходят на рабочий режим намного быстрее, чем зимой", — объясняет директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Что происходит в первые секунды после запуска:

масло быстро распределяется по системе;

стабилизируется давление;

адаптируется электроника;

нет необходимости в разогреве охлаждающей жидкости до +90 °C.

Если речь не идёт о старом моторе или авто с турбонаддувом, можно спокойно начинать движение уже через полминуты.

Когда всё же стоит подождать дольше

Иногда двигателю всё же нужно чуть больше времени:

если машина долго стояла без движения;

если двигатель с турбиной ;

если пробег превышает 150 000 км.

В таких случаях достаточно одной минуты. Но не больше: лишний прогрев вреден.

Почему долго стоять на месте — плохо

Кажется, что "лучше перебдеть", но в жару лишние минуты с работающим мотором скорее вредят:

повышенный расход топлива — двигатель тратит бензин, не двигаясь;

загрязнение свечей зажигания — при холостом ходу не сгорает всё топливо;

разжижение масла — топливо может попасть в картер;

плохая вентиляция под капотом — жара и отсутствие движения создают перегрев.

Кроме того, стоящий с включенным мотором автомобиль — это лишний шум, лишние выхлопы и просто потеря времени.

Как правильно поехать после запуска?

После короткого старта двигателю всё ещё нужно "войти в тонус", но уже в движении.

Поэтому:

трогайтесь плавно ;

не давайте газ больше чем на 2500-3000 об/мин, пока не прогреется мотор;

избегайте резких ускорений.

Летом привычка долго прогревать машину — это пережиток зимы. Современному двигателю в тёплую погоду хватает 20-30 секунд, чтобы быть готовым к движению. Длительная работа на холостом ходу не только бесполезна, но и вредна для мотора и кошелька. Гораздо разумнее завестись, подождать немного — и спокойно поехать, избегая резких нагрузок в первые минуты.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния - разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.



