Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки

Каждое утро многие водители, даже в +25 °C, привычно оставляют машину на прогрев. А потом — ждут минуту-другую, будто зима на дворе. Знакомо? Но летом такая привычка — пустая трата времени и топлива.
На самом деле, в теплое время года двигатель готов к движению уже через 20-30 секунд после запуска. Почему? Объясняем — коротко и по делу.
"Летом двигатель и его смазочная система выходят на рабочий режим намного быстрее, чем зимой", — объясняет директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Что происходит в первые секунды после запуска:
масло быстро распределяется по системе;
стабилизируется давление;
адаптируется электроника;
нет необходимости в разогреве охлаждающей жидкости до +90 °C.
Если речь не идёт о старом моторе или авто с турбонаддувом, можно спокойно начинать движение уже через полминуты.
Иногда двигателю всё же нужно чуть больше времени:
если машина долго стояла без движения;
если двигатель с турбиной;
если пробег превышает 150 000 км.
В таких случаях достаточно одной минуты. Но не больше: лишний прогрев вреден.
Кажется, что "лучше перебдеть", но в жару лишние минуты с работающим мотором скорее вредят:
повышенный расход топлива — двигатель тратит бензин, не двигаясь;
загрязнение свечей зажигания — при холостом ходу не сгорает всё топливо;
разжижение масла — топливо может попасть в картер;
плохая вентиляция под капотом — жара и отсутствие движения создают перегрев.
Кроме того, стоящий с включенным мотором автомобиль — это лишний шум, лишние выхлопы и просто потеря времени.
После короткого старта двигателю всё ещё нужно "войти в тонус", но уже в движении.
Поэтому:
трогайтесь плавно;
не давайте газ больше чем на 2500-3000 об/мин, пока не прогреется мотор;
избегайте резких ускорений.
Летом привычка долго прогревать машину — это пережиток зимы. Современному двигателю в тёплую погоду хватает 20-30 секунд, чтобы быть готовым к движению. Длительная работа на холостом ходу не только бесполезна, но и вредна для мотора и кошелька. Гораздо разумнее завестись, подождать немного — и спокойно поехать, избегая резких нагрузок в первые минуты.
Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния - разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.
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