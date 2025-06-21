Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стиль, который переживёт все тренды — главное открытие 2025 года
Эксперты раскрыли тайну преображения Баскова: хирургия или результат собственных усилий?
Глен Пауэлл и Дженна Ортега на улицах Глазго: что скрывает фильм Гострайтер?
Сколько дней отпуска нужно, чтобы действительно отдохнуть? Эксперты дали ответ
Подходящий соус для ваших салатов: он проще майонеза и вкуснее других известных вам заправок
Нефть должна быть вне политики! Приоритетная задача ОПЕК
Интрига в мире технологий: как сделка между Cellebrite и Corellium повлияет на будущее взломы Apple
Как открыть Ниццу заново: секретный маршрут, о котором молчат гиды
В Москве на торги выставили помещения в новостройке — но в них кроется особый потенциал

Этот запах в машине многим знаком а его причина может быть опаснее, чем кажется

2:34
Авто

Представьте: лето, жара, вы садитесь в машину, включаете кондиционер — и тут же в нос бьёт тяжёлый запах сырости. Будто в салоне кто-то забыл мокрый коврик. Знакомо?

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Этот запах — не просто мелкая неприятность. Это тревожный сигнал: в системе кондиционирования поселились бактерии, грибки и даже плесень. И чем дольше тянуть с решением проблемы, тем вреднее становится воздух, которым вы дышите за рулём.

Почему в кондиционере появляется запах

Зловоние возникает из-за накоплений грязи и влаги в системе вентиляции, особенно на испарителе. Влага там задерживается надолго, а если машина используется нечасто, то образуется идеальная среда для микрожизни.

Основные причины запаха:

  • загрязнённый испаритель;

  • старый, давно не меняемый салонный фильтр;

  • забитые дренажные каналы;

  • отсутствие просушки системы после дождя, мойки или использования кондиционера.

Что делать, если уже пахнет

Простой дезодорант тут не спасёт — нужна чистка. В зависимости от ситуации можно справиться своими силами или обратиться в сервис.

Проверенные шаги:

  • Антибактериальная обработка испарителя
    В продаже есть спреи, которыми можно воспользоваться самостоятельно. Но если запах сильный — лучше довериться автосервису.

  • Замена салонного фильтра
    Даже если он выглядит чисто, внутри могли накопиться микробы и пыльца.

  • Прочистка дренажных каналов
    Это особенно важно, если в салоне часто сыро или окна потеют.

  • Просушка системы
    После дождя, мойки или включённого кондиционера запускайте печку на пару минут — горячий воздух избавит систему от лишней влаги.

Как избежать затхлого воздуха в будущем

Профилактика простая, но эффективная:

  • включайте кондиционер хотя бы раз в неделю — даже зимой;

  • регулярно меняйте салонный фильтр (не реже 1 раза в год);

  • не выключайте систему сразу после поездки — дайте ей просохнуть;

  • раз в сезон делайте антибактериальную обработку.

Запах сырости из кондиционера — это не просто дискомфорт, а сигнал о проблемах внутри системы. Регулярная профилактика и своевременная чистка помогут избежать появления бактерий и плесени, сохранить свежий воздух в салоне и обезопасить здоровье водителя и пассажиров. Чем раньше вы примете меры, тем проще и дешевле будет решение.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Барса не играет на Клубном ЧМ: вот почему вторую сильнейшую команду в мире не допустили
Новости спорта
Барса не играет на Клубном ЧМ: вот почему вторую сильнейшую команду в мире не допустили Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Хуже, чем морщины: три процедуры, которые стирают мимику и добавляют возраст
Туризм в Корее: прощай Сеул, здравствуй Пусан и Чонджу
Захват огорода начался: как остановить сорняки, пока они не вытеснили урожай
Марс всё ближе, но вот что мешает нам туда долететь
Положите это в машину — забудьте про запахи и автохимию навсегда: просто и эффективно
От топоров к фартукам: Шварценеггер рассказал, как бизнес примирил его со Сталлоне
5 доступных продуктов, которые обеспечат вас нужным количеством белка: вы не поверите, как легко это сделать
Ядерные технологии нового поколения: как MARVEL открывает новые возможности
Гниют даже стоя на месте: эти машины — чемпионы по внутренней коррозии
Как 3000 рублей в месяц могут принести вам 2,2 млн к пенсии: эксперт о накоплениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.