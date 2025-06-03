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Немцы отказались от автопилота: почему умные машины вдруг стали опасными

2:00
Авто

Пока технологии автономного вождения уверенно развивались, Германия — одна из мировых автомобильных столиц — неожиданно начала отказываться от некоторых функций автопилота в своих машинах.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Казалось бы, прогресс на дворе, а тут вдруг "умные" машины вызывают больше вопросов, чем ответов. Что именно заставило немцев насторожиться и отказаться от технологий, которые обещали сделать вождение проще и безопаснее?

Основная причина — безопасность. Автопилот в современных моделях далеко не совершенен: он иногда ошибается, неправильно интерпретирует дорожные ситуации и не всегда умеет быстро реагировать на неожиданные обстоятельства. В Германии зафиксировали случаи, когда системы автономного управления приводили к авариям, порой с серьёзными последствиями.

Немецкие регуляторы и производители всё чаще поднимают вопрос о необходимости доработки и жёсткого контроля таких систем, а водители выражают недовольство, так как чувствуют себя неуверенно, отдавая управление "машинам".

Кроме того, в Европе увеличивается опасение по поводу потери контроля и ответственности: кто в конечном итоге отвечает за ДТП, если рулит автопилот? Эта неопределённость порождает юридические и этические споры.

В результате, немцы, известные своей педантичностью и любовью к надёжности, предпочитают временно отказаться от полуавтоматического вождения и вернуться к привычному управлению, пока технологии не станут действительно безопасными и проверенными.

Отказ немцев — не шаг назад, а призыв к тщательному тестированию и улучшению систем автономного вождения. Ведь технологии, безусловно, имеют будущее, но пока машины не научатся "думать" как опытный водитель, доверять им полностью — слишком рискованно.

Так что пока "умные" машины будут оставаться скорее помощниками, а не заменой человеку за рулём.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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