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Загорелся чек? Не спеши в сервис, иногда достаточно просто заглянуть под капот

2:37
Авто

Многие автолюбители впадают в панику, когда на приборной панели загорается желтая лампочка Check Engine. В интернете полно советов, как избавиться от этой проблемы, но самый откровенный из них звучит так: "Снимите клемму аккумулятора на 10 секунд, и ошибка исчезнет". Однако действительно ли это решает проблему, и может ли такой способ навредить вашему автомобилю?

Check Engine
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Check Engine

Что означает "Проверьте двигатель"

Желтый сигнал Check Engine указывает на неполадки в системе управления двигателем. Это может быть что-то незначительное, вроде временного сбоя из-за нестабильного контакта или влаги, а может быть серьезная проблема — например, неисправность катализатора или загрязнение датчика кислорода. Без диагностики с помощью сканера OBD-II невозможно понять, в чем именно причина.

Интернет-совет: "Отключите аккумулятор"

Этот метод предполагает, что вы сбрасываете память блока управления двигателем (ЭБУ). На старых автомобилях (примерно до 2010 года) такая "перезагрузка" действительно удаляет временные ошибки. Но есть несколько важных нюансов:

  • На самом деле для этого требуется 10-15 минут без питания, а не 10 секунд.

  • Метод подходит только для машин без энергонезависимой памяти.

  • Лампочка может погаснуть, но причина сбоя никуда не денется.

Почему это может быть опасно

Сброс ошибки без диагностики — не решение проблемы. Если неполадка серьезная, например, проблема с системой зажигания, дальнейшая езда может привести к перегреву двигателя, повреждению катализатора и дорогостоящему ремонту. Плюс, отключение аккумулятора может привести к сбросу других настроек, таких как радиоприемник или адаптация коробки передач.

Что делать правильно

Самый надежный способ — подключить сканер OBD и считать коды ошибок. Сейчас можно приобрести недорогой сканер или воспользоваться приложениями вроде Car Scanner, Torque или Piston прямо на смартфоне. Так вы узнаете точный код ошибки и сможете понять, можно ли продолжать ездить или пора обращаться в сервис.

Включение Check Engine — это не повод для паники, но и не сигнал к бездумной "перезагрузке". Устранять ошибку без диагностики — все равно что выключить пожарную сигнализацию, не проверив, есть ли возгорание. Так что если загорелась лампочка — проверьте, что именно ее вызвало. Это будет и безопаснее, и дешевле.

Уточнения

Лампа аварийной сигнализации автомобиля (англ. malfunction indicator lamp - MIL) также известная как Лампа сигнализатора неисправности или Сигнализатор CHECK, является сигнальным устройством передачи статуса ситуации, механизма или системы.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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